Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’242 0.2%  SPI 17’006 0.3%  Dow 44’922 0.0%  DAX 24’355 -0.3%  Euro 0.9403 0.0%  EStoxx50 5’485 0.0%  Gold 3’330 0.4%  Bitcoin 91’806 0.7%  Dollar 0.8075 0.0%  Öl 66.5 0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT bleiben unter Druck: Friedenssignale nach Gipfel in Washington bremsen
Rohstoffkurse: So schlagen sich der Goldpreis, Silberpreis & Co. am Mittwochmittag
Blick auf US-Fed - Was für und gegen eine Leitzinsänderung spricht
Palantir-Aktie schwächelt: KI-Euphorie verliert nach Rekordhoch an Fahrt
DroneShield-Aktie unter Druck: Abgang von Grossaktionär und Gewinnmitnahmen
Suche...
Plus500 Depot
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Index-Performance 20.08.2025 12:27:10

Schwacher Handel in Frankfurt: So steht der TecDAX aktuell

Schwacher Handel in Frankfurt: So steht der TecDAX aktuell

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt mittags.

Carl Zeiss Meditec
40.24 CHF -1.55%
Kaufen Verkaufen

Um 12:10 Uhr notiert der TecDAX im XETRA-Handel 0.13 Prozent schwächer bei 3’765.15 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder sind damit 621.086 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0.482 Prozent leichter bei 3’752.05 Punkten in den Handel, nach 3’770.23 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3’731.04 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 3’776.62 Punkten.

TecDAX-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den TecDAX bereits um 0.108 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3’941.05 Punkten auf. Der TecDAX lag noch vor drei Monaten, am 20.05.2025, bei 3’870.38 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.08.2024, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3’324.48 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 stieg der Index bereits um 9.56 Prozent. Bei 3’994.94 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3’010.36 Punkten registriert.

Tops und Flops im TecDAX aktuell

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell Deutsche Telekom (+ 0.93 Prozent auf 31.54 EUR), ATOSS Software (+ 0.77 Prozent auf 104.40 EUR), Bechtle (+ 0.60 Prozent auf 40.44 EUR), Nordex (+ 0.56 Prozent auf 21.60 EUR) und Nemetschek SE (+ 0.49 Prozent auf 123.10 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen hingegen Nagarro SE (-3.48 Prozent auf 51.35 EUR), EVOTEC SE (-1.98 Prozent auf 6.14 EUR), Formycon (-1.80 Prozent auf 24.50 EUR), Carl Zeiss Meditec (-1.62 Prozent auf 42.48 EUR) und TeamViewer (-1.48 Prozent auf 8.96 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im TecDAX

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das grösste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 860’678 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 275.603 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder

Unter den TecDAX-Aktien hat 2025 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 8.95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.38 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten