Schwacher Handel in Frankfurt: So steht der TecDAX aktuell

Um 12:10 Uhr notiert der TecDAX im XETRA-Handel 0.13 Prozent schwächer bei 3’765.15 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder sind damit 621.086 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0.482 Prozent leichter bei 3’752.05 Punkten in den Handel, nach 3’770.23 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3’731.04 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 3’776.62 Punkten.

TecDAX-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den TecDAX bereits um 0.108 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3’941.05 Punkten auf. Der TecDAX lag noch vor drei Monaten, am 20.05.2025, bei 3’870.38 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.08.2024, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3’324.48 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 stieg der Index bereits um 9.56 Prozent. Bei 3’994.94 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3’010.36 Punkten registriert.

Tops und Flops im TecDAX aktuell

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell Deutsche Telekom (+ 0.93 Prozent auf 31.54 EUR), ATOSS Software (+ 0.77 Prozent auf 104.40 EUR), Bechtle (+ 0.60 Prozent auf 40.44 EUR), Nordex (+ 0.56 Prozent auf 21.60 EUR) und Nemetschek SE (+ 0.49 Prozent auf 123.10 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen hingegen Nagarro SE (-3.48 Prozent auf 51.35 EUR), EVOTEC SE (-1.98 Prozent auf 6.14 EUR), Formycon (-1.80 Prozent auf 24.50 EUR), Carl Zeiss Meditec (-1.62 Prozent auf 42.48 EUR) und TeamViewer (-1.48 Prozent auf 8.96 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im TecDAX

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das grösste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 860’678 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 275.603 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder

Unter den TecDAX-Aktien hat 2025 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 8.95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.38 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

