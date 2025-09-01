Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’177 -0.1%  SPI 16’889 -0.1%  Dow 45’545 -0.2%  DAX 24’037 0.6%  Euro 0.9375 0.3%  EStoxx50 5’367 0.3%  Gold 3’477 0.8%  Bitcoin 87’358 0.8%  Dollar 0.8003 0.1%  Öl 68.2 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Jack Dorsey warnt: Ohne Einsatz im Alltag verliert Bitcoin seine Relevanz
Bitcoin, Ether & Co. im August 2025: Die Performance der Kryptowährungen
Q2 2025: Diese Aktien hat Fisher Asset Management im Depot
Rohstoffe im August 2025: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Suche...
Plus500 Depot

TeamViewer Aktie 50049146 / DE000A2YN900

9.44
CHF
0.95
CHF
11.18 %
18:00:01
BRXC
Kaufen Verkaufen
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

01.09.2025 20:25:05

TeamViewer Neutral

TeamViewer
9.44 CHF 11.18%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Teamviewer von 14,50 auf 15 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Schätzungen für den IT-Dienstleister stiegen quasi "mechanisch" wegen dessen Übernahme der Plattform 1E, schrieb Toby Ogg in einer am Montag vorliegenden Studie. Seine Annahmen bewegten sich nun in etwa auf Höhe der Konsensschätzungen./bek/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 19:13 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2025 / 19:13 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: TeamViewer Neutral
Unternehmen:
TeamViewer 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
15.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
10.12 € 		Abst. Kursziel*:
48.22%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
10.19 € 		Abst. Kursziel aktuell:
47.20%
Analyst Name::
Toby Ogg 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse