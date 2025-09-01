|Kurse + Charts + Realtime
01.09.2025 20:25:05
TeamViewer Neutral
TeamViewer
9.44 CHF 11.18%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Teamviewer von 14,50 auf 15 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Schätzungen für den IT-Dienstleister stiegen quasi "mechanisch" wegen dessen Übernahme der Plattform 1E, schrieb Toby Ogg in einer am Montag vorliegenden Studie. Seine Annahmen bewegten sich nun in etwa auf Höhe der Konsensschätzungen./bek/nas;
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 19:13 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2025 / 19:13 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TeamViewer Neutral
|
Unternehmen:
TeamViewer
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
15.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
10.12 €
|
Abst. Kursziel*:
48.22%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
10.19 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
47.20%
|
Analyst Name::
Toby Ogg
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
