|
03.09.2025 12:26:39
Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX bewegt sich am Mittwochmittag im Plus
Der TecDAX steigt am Mittag.
Um 12:08 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 0.92 Prozent höher bei 3’667.62 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 614.684 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0.565 Prozent höher bei 3’654.88 Punkten in den Mittwochshandel, nach 3’634.34 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des TecDAX betrug 3’672.44 Punkte, das Tagestief hingegen 3’645.53 Zähler.
TecDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn verzeichnet der TecDAX bislang ein Minus von 1.10 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, stand der TecDAX bei 3’760.71 Punkten. Der TecDAX lag vor drei Monaten, am 03.06.2025, bei 3’867.61 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.09.2024, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3’334.47 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 6.72 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3’994.94 Punkten. Bei 3’010.36 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Top- und Flop-Aktien im TecDAX
Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen derzeit Siltronic (+ 2.23 Prozent auf 34.86 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2.16 Prozent auf 24.56 EUR), Elmos Semiconductor (+ 2.05 Prozent auf 79.60 EUR), Nordex (+ 1.97 Prozent auf 20.68 EUR) und Infineon (+ 1.77 Prozent auf 33.70 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen CANCOM SE (-1.74 Prozent auf 22.55 EUR), ATOSS Software (-1.11 Prozent auf 98.20 EUR), TeamViewer (-0.30 Prozent auf 9.83 EUR), Formycon (-0.21 Prozent auf 23.95 EUR) und Nemetschek SE (+ 0.00 Prozent auf 112.40 EUR).
TecDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Im TecDAX weist die Infineon-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 809’833 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im TecDAX mit 272.400 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.
Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 9.20 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.34 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
Analysen zu CANCOM SE
|28.08.25
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.25
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.25
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.25
|CANCOM Kaufen
|DZ BANK
|13.08.25
|CANCOM Hold
|Warburg Research
