NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Teamviewer nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Der Softwareanbieter habe beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda) die Markterwartung leicht verfehlt, schrieb Analyst Toby Ogg in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im Fokus dürfte jedoch wohl die schwächere Entwicklung bei den Rechnungsstellungen im Konzern stehen./la/gl;