Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’194 -0.8%  SPI 16’945 -0.6%  Dow 45’920 -0.4%  DAX 23’698 0.0%  Euro 0.9345 0.1%  EStoxx50 5’391 0.1%  Gold 3’649 0.4%  Bitcoin 92’294 0.4%  Dollar 0.7963 0.1%  Öl 66.8 0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
So viel Verlust hätte eine SHIBA INU-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Chainlink: Wie viel Gewinn ein Investment von vor 3 Jahren abgeworfen hätte
Schock für Tesla-Aktie, GM-Aktie & Co: Ab 30. September droht Nachfrage-Kollaps
KW 37: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Suche...
200.- Saxo-Deal

Micron Technology Aktie 951691 / US5951121038

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Höchststände im Blick 12.09.2025 19:58:00

Micron-Aktie weiter auf Rekordjagd: Die Gründe für den Höhenflug

Micron-Aktie weiter auf Rekordjagd: Die Gründe für den Höhenflug

Die Aktie von Micron Technology kennt derzeit nur eine Richtung. Getrieben von Analystenbullen rückt ein neues Allzeithoch in greifbare Nähe.

Micron Technology
123.38 CHF 1.63%
Kaufen Verkaufen
• Micron-Aktie seit Jahresbeginn fast +80 %
• Citigroup hebt Kursziel auf 175 US-Dollar
• Analysten hoffen auf positiven Ausblick bei Quartalszahlen am 23. September

Fast 80 Prozent hat die Micron Technology-Aktie seit Jahresstart zugelegt. Am Donnerstag schaltete der Anteilsschein in den Rallymodus und legte an der NASDAQ 7,55 Prozent auf 150,57 US-Dollar zu.

Und auch am Freitag setzt sich der Aufwärtstrend offenbar weiter fort: Zeitweise geht es um 4,58 Prozent auf 157,47 US-Dollar nach oben - damit wird ein neuer Rekordstand erreicht, nachdem bereits am Vortag bei 156,26 US-Dollar im Handelsverlauf ein neues Allzeithoch markiert wurde.

Analystenstimmen treiben die Aktie an

Jüngster Kurstreiber war dabei eine bullishe Analystenstimme: Die Citigroup hat das Kursziel für die Micron Technology-Aktie von 150 auf 175 US-Dollar angehoben und ihr Kursziel mit "Buy" bestätigt. Investopia zufolge begründeten die Experten ihre Bewertung mit dem anhaltenden Aufschwung im Speichermarkt, der ihrer Ansicht nach auf eine begrenzte Produktion und eine besser als erwartete Nachfrage, insbesondere aus dem Endkundenmarkt für Rechenzentren, zurückzuführen sei.

Die Experten gehen zudem davon aus, dass es bei der Veröffentlichung der jüngsten Quartalsbilanz, die am 23. September erwartet wird, zu einer positiven Überraschung beim Unternehmensausblick kommen könnte. Während die Citi-Analysten, mit einem erwarteten bereinigten Gewinn je Aktie von 2,62 US-Dollar und Erlösen von 11,20 Milliarden US-Dollar im Rahmen der breiten Analystenschätzungen liegen, erhoffen sie sich eine Prognose von Micron, die deutlich über den Erwartungen liegen soll, "bedingt durch höhere DRAM- und NAND-Verkäufe und -Preise".

Auch andere Experten für Micron positiv gestimmt

Mit ihrer positiven Einschätzung für die Micron-Aktie steht die Citi nicht alleine da. Bei TipRanks gibt es von 29 bewertenden Analysten 25 Kaufempfehlungen und vier "Halten"-Ratings. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 153,19 US-Dollar, damit hätte die Micron Technology-Aktie noch Luft nach oben.



Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Analysten zuversichtlich: NVIDIA-Aktie mit Luft nach oben
Nachrichtenflut sorgt für Kursrally: Wie sich die Opendoor-Aktie am Freitag präsentiert
Microsoft-Aktie höher: Microsoft und OpenAI einigen sich vorläufig über neue Unternehmensstruktur

Bildquelle: Charles Knowles / Shutterstock.com,Sundry Photography / Shutterstock.com