NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Teamviewer nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Das vierte Quartal des Fernwartungssoftware-Spezialisten liege über den Erwartungen, doch der Ausblick sei im Rahmen des Konsens, schrieb Analyst Toby Ogg in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Zahlenpaket wirke solide angesichts der Bedenken, die es hinsichtlich der Ergebnisse und des Ausblicks gegeben habe./tih/ajx;