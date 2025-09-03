ATOSS Software Aktie 1059538 / DE0005104400
|
03.09.2025 12:26:39
XETRA-Handel: SDAX steigt am Mittwochmittag
Der SDAX verzeichnet heute Kursanstiege.
Der SDAX notiert im XETRA-Handel um 12:08 Uhr um 0.77 Prozent stärker bei 16’571.01 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 87.644 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0.565 Prozent auf 16’537.82 Punkte an der Kurstafel, nach 16’444.88 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 16’658.68 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 16’483.43 Punkten verzeichnete.
SDAX-Entwicklung im Jahresverlauf
Auf Wochensicht ging es für den SDAX bereits um 1.88 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, wies der SDAX einen Stand von 17’051.12 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 03.06.2025, betrug der SDAX-Kurs 16’697.50 Punkte. Vor einem Jahr, am 03.09.2024, verzeichnete der SDAX einen Stand von 13’681.02 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 19.33 Prozent. Bei 18’206.72 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 13’183.63 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Gewinner und Verlierer im SDAX
Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich derzeit PVA TePla (+ 9.55 Prozent auf 28.22 EUR), DEUTZ (+ 4.15 Prozent auf 9.67 EUR), Alzchem Group (+ 2.90 Prozent auf 141.80 EUR), thyssenkrupp nucera (+ 2.79 Prozent auf 9.21 EUR) und GFT SE (+ 2.36 Prozent auf 17.34 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind hingegen Schaeffler (-3.04 Prozent auf 5.74 EUR), CANCOM SE (-1.74 Prozent auf 22.55 EUR), Klöckner (-1.43 Prozent auf 5.51 EUR), SAF-HOLLAND SE (-1.38 Prozent auf 15.72 EUR) und ATOSS Software (-1.11 Prozent auf 98.20 EUR).
Diese SDAX-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf
Die DEUTZ-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 784’968 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Schaeffler mit 5.679 Mrd. Euro im SDAX den grössten Anteil aus.
Fundamentaldaten der SDAX-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5.19 zu Buche schlagen. Die Mutares-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8.82 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
|SDAX
|16’572.71
|0.78%
