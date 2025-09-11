Adobe Aktie 903472 / US00724F1012
|
11.09.2025 15:02:00
Ausblick: Adobe gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Bei Adobe stehen die Quartalszahlen ins Haus. Was Experten in Aussicht stellen.
Adobe wird am 11.09.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel - Abschlussdatum 31.08.2025 - vorstellen.
31 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 5,18 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 37,77 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 3,76 USD je Aktie erzielt worden waren.
29 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 5,92 Milliarden USD - das wäre ein Zuwachs von 9,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,41 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 36 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 20,60 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 12,36 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 35 Analysten durchschnittlich auf 23,57 Milliarden USD, gegenüber 21,53 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
