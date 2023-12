NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Teamviewer auf "Underweight" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Die Aktien des Softwareunternehmens seien zwar günstig bewertet, doch blieben Zweifel mit Blick auf das Unternehmenswachstum, schrieb Analyst Toby Ogg in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie./mis/zb;