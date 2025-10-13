Ericsson Aktie 614663 / SE0000108656
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Analysen
|
13.10.2025 10:18:00
Ausblick: Ericsson stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Bei Ericsson stehen Quartalszahlen ins Haus. Was Analysten in Aussicht stellen.
Ericsson (Telefon LMEricsson) wird am 14.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,51 SEK gegenüber 1,14 SEK im Vorjahresquartal.
16 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 8,73 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 61,79 Milliarden SEK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 56,40 Milliarden SEK aus.
Für das Fiskaljahr rechnen 10 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,59 SEK, gegenüber 0,010 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 21 Analysten durchschnittlich auf 235,10 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 247,88 Milliarden SEK generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Nachrichten zu Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B)
|
02.10.25
|China curbs use of Nokia and Ericsson in telecoms networks (Financial Times)
|
02.10.25
|China curbs use of Nokia and Ericsson in telecoms networks (Financial Times)
|
29.09.25
|Erste Schätzungen: Ericsson (Telefon LMEricsson) (B) stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
14.07.25
|Ausblick: Ericsson gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
30.06.25
|Erste Schätzungen: Ericsson (Telefon LMEricsson) (B) stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
30.04.25
|Ericsson (Telefon LMEricsson) (B)-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im April (finanzen.net)
|
14.04.25
|Ausblick: Ericsson präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B)
|22.07.25
|Ericsson Hold
|Deutsche Bank AG
|23.04.25
|Ericsson Hold
|Deutsche Bank AG
|16.04.25
|Ericsson Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.04.25
|Ericsson Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.04.25
|Ericsson Sell
|UBS AG
|22.07.25
|Ericsson Hold
|Deutsche Bank AG
|23.04.25
|Ericsson Hold
|Deutsche Bank AG
|16.04.25
|Ericsson Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.04.25
|Ericsson Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.04.25
|Ericsson Sell
|UBS AG
|16.04.24
|Ericsson Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.24
|Ericsson Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.12.23
|Ericsson Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.10.23
|Ericsson Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.10.23
|Ericsson Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.04.25
|Ericsson Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.04.25
|Ericsson Sell
|UBS AG
|08.04.25
|Ericsson Underperform
|Bernstein Research
|03.02.25
|Ericsson Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.01.25
|Ericsson Underweight
|Barclays Capital
|22.07.25
|Ericsson Hold
|Deutsche Bank AG
|23.04.25
|Ericsson Hold
|Deutsche Bank AG
|16.04.25
|Ericsson Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.01.25
|Ericsson Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.25
|Ericsson Hold
|Deutsche Bank AG
ETFs oder Dividendenaktien – welcher Weg führt langfristig zum Erfolg
In der BX Swiss Bloggerlounge am Börsentag Zürich 2025 diskutieren Helga Bächler von liebefinanzen.ch, Angela Mygind (MissFinance) und Olivia Hähnel (BX Swiss) über zwei Strategien mit dem gleichen Ziel: finanzielle Freiheit. Im Gespräch geht es um die entscheidende Frage: 👉 Ist passives Investieren mit ETFs wirklich der bessere Weg oder lohnt sich aktives Stock-Picking doch mehr?
💬 Themen im Überblick:
💡 Vor- & Nachteile von ETFs und Einzelaktien
💡 Welche Risiken Anlegerinnen und Anleger kennen sollten
💡 Wie Dividenden motivieren können
💡 Tipps für Einsteigerinnen und Einsteiger
💡 Umgang mit Rückschlägen an der Börse
Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Bloggerlounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.
👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerEntspannungssignale von der Zollfront: SMI mit Gewinnen -- DAX erholt sich zum Wochenstart -- Börsen in China schliessen mit Verlusten - Japan im Feiertag
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Start der neuen Handelswoche etwas höher. Auch am deutschen Markt sind Gewinne zu sehen. An den Börsen in China dominierten zum Wochenstart die Bären.