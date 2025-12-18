Roche Aktie 1203204 / CH0012032048
18.12.2025 09:54:03
Roche-Aktie-Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet mit Hold
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)-Analyst Luisa Hector hat sich das Roche-Papier genauer angesehen. Hier sind die daraus resultierenden Erkenntnisse.
Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Roche von 300 auf 320 Franken angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Luisa Hector traut dem Brustkrebsmedikament Giredestrant nach positiven Studien deutlich mehr zu und setzt nun ihre Schätzung für den Spitzenumsatz bei 11 Milliarden Schweizer Franken pro Jahr an, wie sie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie schrieb. Bei Patienten im Frühstadium sollte sich mit dem Medikament ein Paradigmenwechsel in der Behandlung anbahnen, jedoch dürften die Arzneimittelbehörden und Mediziner vorher sicherlich längerfristige Studiendaten sehen wollen.
Aktienauswertung: Die Roche-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen
Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:37 Uhr 0.5 Prozent im Minus bei 315.50 CHF. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 1.43 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten 51’531 Roche-Aktien den Besitzer. Der Anteilsschein legte seit Jahresanfang 2025 um 27.6 Prozent zu. Die kommenden Ergebnisse für Q4 2025 dürfte Roche am 29.01.2026 präsentieren.
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 17:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
