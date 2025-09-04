Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Rating im Fokus 04.09.2025 12:37:46

Richemont-Analyse: So bewertet RBC Capital Markets die Richemont-Aktie

Die Richemont-Aktie wurde von RBC Capital Markets einer gründlichen Prüfung unterzogen. Das sind die festgestellten Ergebnisse.

Richemont
141.64 CHF 0.38%
Kaufen Verkaufen

Die kanadische Bank RBC hat Richemont nach ihrer jährlichen Investorenkonferenz zu Luxusgüterkonzernen und Einzelhändlern in Asien mit einem Kursziel von 145 Franken auf "Sector Perform" belassen. Aus den dortigen Gesprächen zieht Piral Dadhania in seiner am Donnerstag vorliegenden Branchenbetrachtung negative Rückschlüsse für den Uhrenhersteller Swatch, da das mittelpreisige Segment weiter unter Druck stehe. Für Richemont bleibt er wegen des starken Schmuckgeschäfts und der Preisstabilität hochwertiger Uhren neutral gestimmt. Im Sportwarensektor behaupte Adidas seine Dynamik in den Bereichen Laufsport und Lifestyle, während Nike bis zum Jahresende seine Lagerbestände bereinigt haben sollte.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Richemont-Aktie zur Zeit der Analyse

Das Papier von Richemont konnte um 12:21 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0.9 Prozent auf 142.60 CHF. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 1.68 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via SIX SX auf 151’120 Richemont-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2025 legte die Richemont-Aktie um 3.4 Prozent zu. Die kommenden Ergebnisse für Q2 2026 dürfte Richemont am 14.11.2025 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 17:46 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 00:45 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

