SLI aktuell: SLI letztendlich mit Gewinnen

Der SLI sprang im SIX-Handel zum Handelsschluss um 0.79 Prozent auf 2’033.91 Punkte an. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0.651 Prozent auf 2’031.06 Punkte an der Kurstafel, nach 2’017.92 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 2’033.91 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2’020.08 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des SLI

Seit Wochenbeginn verbucht der SLI bislang einen Gewinn von 0.363 Prozent. Vor einem Monat, am 15.09.2025, wurde der SLI auf 2’007.72 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 15.07.2025, erreichte der SLI einen Stand von 1’969.44 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.10.2024, erreichte der SLI einen Stand von 1’996.30 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 5.85 Prozent aufwärts. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2’146.62 Punkten. Bei 1’721.32 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind derzeit Swatch (I) (+ 8.04 Prozent auf 172.00 CHF), Richemont (+ 6.32 Prozent auf 160.55 CHF), Logitech (+ 3.10 Prozent auf 86.44 CHF), Lonza (+ 2.56 Prozent auf 536.80 CHF) und VAT (+ 1.96 Prozent auf 358.70 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich derweil UBS (-1.45 Prozent auf 31.34 CHF), Holcim (-1.09 Prozent auf 66.94 CHF), Geberit (-1.09 Prozent auf 598.00 CHF), Roche (-0.73 Prozent auf 284.10 CHF) und Sandoz (-0.63 Prozent auf 48.68 CHF).

Welche SLI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 7’567’151 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 248.346 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Titel

Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 11.42 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die höchste Dividendenrendite ist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5.04 Prozent bei der Zurich Insurance-Aktie zu erwarten.

