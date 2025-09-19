Richemont-Aktie: Jüngste Einstufung durch JP Morgan Chase & Co.

Die US-Bank JPMorgan hat Richemont auf "Overweight" mit einem Kursziel von 175 Franken belassen. Die Schweizer Uhrenexporte seien im August schwach ausgefallen, schrieb Chiara Battistini in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dazu hätten alle Märkte und Preisklassen beigetragen.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Richemont-Aktie am Tag der Analyse

Die Richemont-Aktie zeigte sich um 14:17 Uhr im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 150.20 CHF an der Tafel. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 16.51 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Bisher wurden heute 397’229 Richemont-Aktien gehandelt. Der Anteilsschein kletterte seit Anfang des Jahres 2025 um 11.1 Prozent nach oben. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.11.2025 erfolgen.

