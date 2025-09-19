Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
19.09.2025 14:34:44
Richemont-Aktie: Jüngste Einstufung durch JP Morgan Chase & Co.
JP Morgan Chase & Co. hat die Richemont-Aktie unter die Lupe genommen. Das sind die Ergebnisse.
Die US-Bank JPMorgan hat Richemont auf "Overweight" mit einem Kursziel von 175 Franken belassen. Die Schweizer Uhrenexporte seien im August schwach ausgefallen, schrieb Chiara Battistini in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dazu hätten alle Märkte und Preisklassen beigetragen.
Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Richemont-Aktie am Tag der Analyse
Die Richemont-Aktie zeigte sich um 14:17 Uhr im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 150.20 CHF an der Tafel. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 16.51 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Bisher wurden heute 397’229 Richemont-Aktien gehandelt. Der Anteilsschein kletterte seit Anfang des Jahres 2025 um 11.1 Prozent nach oben. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.11.2025 erfolgen.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 07:42 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 07:42 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Nachrichten zu Richemont
|
12:29
|Richemont Aktie News: Richemont am Mittag billiger (finanzen.ch)
|
12:26
|Optimismus in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 am Mittag steigen (finanzen.ch)
|
18.09.25
|Aufschläge in Zürich: SMI präsentiert sich zum Ende des Donnerstagshandels fester (finanzen.ch)
|
18.09.25
|STOXX-Handel: STOXX 50 liegt zum Ende des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.ch)
|
18.09.25
|Aktien von Swatch und Richemont uneinheitlich: Uhrenexporte im August eingebrochen (AWP)
|
18.09.25
|Richemont Aktie News: Richemont fällt am Vormittag (finanzen.ch)
Analysen zu Richemont
|13:42
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.25
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|10.09.25
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.09.25
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.08.25
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|13:42
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}