Bücher geöffnet 24.11.2025 22:19:00

Fluence Energy-Aktie dennoch in Grün: Umsatz steigt und Gewinn schwächer als erhofft

Zum Wochenstart wurde es für Anleger von Fluence Energy spannend, denn die Siemens-Tochter hat ihre Zahlen für das abgelaufene Jahresviertel präsentiert.

Fluence Energy
12.46 CHF 2.13%
Kaufen Verkaufen
Beim Gewinn je Aktie konnte Fluence Energy im vierten Quartal 2025 nicht überzeugen. Nachdem das EPS im Vorjahr noch bei 0,340 US-Dollar gelegen hatte, fiel es in den vergangenen drei Monaten auf 0,13 US-Dollar zurück. Analysten hatten indes mit einem EPS von durchschnittlich 0,193 US-Dollar gerechnet.

Umsatzseitig erwirtschaftete die Siemens-Tochter 1,0 Milliarden US-Dollar nach 1,23 Milliarden US-Dollar im Vorjahr. Hier hatten Experten im Vorfeld durchschnittlich 1,39 Milliarden US-Dollar prognostiziert.

An der NASDAQ reagierten Anleger dennoch überzeugt und schickten die Aktie im nachbörslichen Handel zeitweise 7,61 Prozent nach oben auf 17,00 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Siemens Energy-Aktie: RBC Capital Markets vergibt Bewertung mit Outperform

Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com

