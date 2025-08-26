Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’224 0.1%  SPI 16’978 0.1%  Dow 45’282 -0.8%  DAX 24’174 -0.4%  Euro 0.9370 0.2%  EStoxx50 5’399 -0.8%  Gold 3’377 0.3%  Bitcoin 88’234 -0.7%  Dollar 0.8040 -0.2%  Öl 67.8 -1.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Apple-Aktie stabil: Gericht stoppt Apple-Werbung wegen Greenwashing
Ausblick: Aroundtown stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Orsted-Aktie erholt sich nach Rekordtief: Analyst warnt vor schwieriger Kapitalerhöhung
BayWa-Aktie in Rot: Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Verdachts auf geschönte Bilanz
BYD-Aktie im Plus: Diese Infos sollten Anleger vor den BYD-Quartalszahlen kennen
Suche...
Plus500 Depot
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Geschäftspotenzial 26.08.2025 14:30:31

RENK läutet neue Ära bei Panzergetrieben ein - Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK dennoch im Minus

RENK läutet neue Ära bei Panzergetrieben ein - Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK dennoch im Minus

Der Rüstungszulieferer RENK hat mit der Entwicklung eines neuen Getriebes begonnen, das neue Massstäbe in der militärischen Antriebstechnik setzen soll.

Rheinmetall
1534.68 CHF -1.14%
Kaufen Verkaufen
• RENK startet mit der Entwicklung eines "zukunftsweisenden Getriebes"
• RENK setzt auf Modularität für Effizienz und Flexibilität
• Einsatz mit allen relevanten Motorherstellern möglich

RENK treibt die Modernisierung schwerer Kampfpanzer voran. Mit dem Startschuss für die Entwicklung des neuen Getriebes HSWL 406 will der Rüstungskonzern einen neuen technologischen Meilenstein in der militärischen Antriebstechnik setzen.

RENK will Plattformkonsolidierung vorantreiben

Das neue, modular aufgebaute Getriebe sei speziell auf die Anforderungen der nächsten Generation von Kampfpanzerplattformen zugeschnitten, heisst es in einer aktuellen Pressemitteilung von RENK. Es sei für Kettenfahrzeuge von 50 bis über 70 Tonnen ausgelegt und kombiniere höchste Leistungsfähigkeit mit umfassender Digitalisierung. Das Ziel sei es, die Vielfalt der europäischen Fahrzeugplattformen, die aktuell zu erheblichen Effizienzverlusten führe, zu reduzieren und logistische Prozesse deutlich zu vereinfachen.

Das "zukunftsweisende" Getriebe basiert dabei auf dem 2024 eingeführten ATREX-Antriebskonzept und verfügt über vollständig integrierte Drive-by-Wire-Funktionalität. Eine digitale Schnittstelle soll den Grundstein für zukünftige autonome Fahrfunktionen in gepanzerten Fahrzeugen liefern. Die Integration des ersten Fahrzeugs ist für Mitte 2027 geplant, gefolgt von Tests und Qualifizierungen durch Kunden.

Neues Getriebe soll hohe Kompatibilität bieten

"Nur wenige militärische Kettenfahrzeuge der NATO fahren, lenken oder bremsen ohne RENK-Technologie. Die Einführung eines modularen Kampfpanzergetriebes wird die logistische Gemeinsamkeit der Streitkräfte stärken, eine schnellere Verfügbarkeit von Ersatzteilen erreichen und eine plattformübergreifende Versorgung und Wartung ermöglichen", wird CEO Dr. Alexander Sagel in der Pressemitteilung zitiert. Durch die modulare Bauweise sei das Getriebe nicht nur mit allen relevanten Motorherstellern kompatibel, sondern lasse sich auch flexibel an Plattformen unterschiedlicher Gewichtsklassen anpassen - ohne Änderungen an der Fahrzeugarchitektur.

Das Getriebe von RENK dürfte damit zu noch mehr Fahrzeugen passen und könnte dem Konzern somit neue Geschäftsmöglichkeiten eröffnen.

So schlagen sich die Aktien von RENK und den Konkurrenten Rheinmetall und HENDSOLDT

An der Börse reagieren Anleger jedoch verhalten auf den Entwicklungsstart. Die RENK-Aktie steht am Dienstag via XETRA zeitweise 0,45 Prozent tiefer bei 59,19 Euro. Damit hält sie sich kaum besser als die Anteilsscheine der Konkurrenten Rheinmetall und HENSOLDT, die zeitweise um 0,70 Prozent auf 1'638,50 Euro bzw. um 0,11 Prozent auf 87,15 Euro nachgeben.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Apple-Aktie schwächelt etwas: Gericht stoppt Apple-Werbung wegen Greenwashing
FDA-Entscheidung belastet Valneva: Aktie verliert erneut
Microsoft, Apple & Co. im Fokus: Diese Aktien hielt Jeremy Grantham im zweiten Quartal 2025

Bildquelle: RENK Group AG

Nachrichten zu RENK

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?