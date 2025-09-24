Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
thyssenkrupp Aktie

24.09.2025 14:03:36

Polen will U-Boote kaufen

thyssenkrupp
10.84 CHF -1.03%
WARSCHAU (awp international) - Polen steht kurz vor der Entscheidung über den Kauf neuer U-Boote im Ausland. Dafür lägen sechs Angebote vor, darunter ein deutsch-norwegisches, sagte Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz in Warschau. Das meldete die Nachrichtenagentur PAP. Wenige Tage zuvor hatte Ministerpräsident Donald Tusk eine Vergabe des Auftrags bis Jahresende angekündigt. Die Rede ist von drei oder vier U-Booten.

Bei dem deutschen Angebot handelt es sich um den Bootstyp U212 CD von Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) in Kiel, den auch die Seestreitkräfte Deutschlands und Norwegens bestellt haben. Das bestätigte TKMS auf Anfrage. Die anderen Bewerber stammten aus Italien, Spanien, Frankreich, Schweden und Südkorea, sagte Minister Kosiniak-Kamysz. Weil Polen sich durch Russland bedroht fühlt, rüstet es seine Streitkräfte auf. Die polnische Marine hat derzeit nur ein U-Boot alter sowjetischer Bauart./fko/DP/jha