SMI erleidet Verluste -- DAX etwas schwächer -- Asiens Börsen letztlich in Grün

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwoch gebremst von schwachen US-Vorgaben deutlich unter Druck geraten.

Der SMI verbucht aktuell deutlichere Verluste, nachdem er 0,51 Prozent tiefer bei 12'041,13 Punkten gestartet ist.

Die Nebenwertindizes SPI und SLI starteten 0,42 Prozent schwächer bei 16'732,21 Zählern bzw. 0,57 Prozent im Minus bei 1'979,39 Einheiten und behalten ihre negative Tendenz anschliessend bei.

Damit zeigt er sich auch stärker belastet als die übrigen Indizes in Europa. An der Wall Street ist es am Vortag laut Händlern nach der jüngsten Rekordjagd zu einer technischen Korrektur gekommen. Hierzulande fehlen derweil die Impulse, um den SMI aus seiner jüngsten Handelsspanne zu holen. Seit Mai pendelt der Leitindex um die Marke von 12'000 Zählern.

Hierzulande kamen neben den Vorgaben noch schwache Konjunkturdaten hinzu. So senkt die KOF aufgrund der Zölle die BIP-Prognosen für 2026 deutlich und geht damit von einem deutlich langsameren Wachstum im kommenden Jahr aus als noch im Sommer gedacht. Und auch von der UBS befragte Finanzanalysten schätzen die Konjunkturaussichten anhaltend extrem vorsichtig ein. Am (morgigen) Donnerstag steht dann die SNB-Zinssitzung an. Da allgemein von einem unveränderten Leitzinsniveau von null ausgegangen wird, dürften die qualitativen Kommentare der Notenbanker stärker interessieren.

DEUTSCHLAND

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt halten sich am Mittwoch mit neuen Engagements zurück.

Der DAX eröffnete die Sitzung marginale 0,04 Prozent tiefer bei 23'601,50 Punkten und bewegt sich auch aktuell leicht im Minus.

Mit dem anhaltenden Pendeln um die Marke von 23'600 Punkten bleibt der deutsche Leitindex auf Richtungssuche und auch unter der 21-Tage-Linie, deren Überqueren ein kurzfristig positives charttechnisches Signal senden würde. Seit Ende August ist ihm dies aber nicht mehr gelungen.

Von der Wall Street kommen zunächst keine positiven Impulse mehr, denn die US-Börsen mussten am Vorabend ihrer jüngsten Rekordjagd etwas Tribut zollen. Laut den Experten der NordLB haben zurückhaltende Äusserungen von US-Notenbankchef Jerome Powell zur künftigen Geldpolitik in New York die Kurse unter Druck gesetzt. Von Gewinnmitnahmen war die Rede.

Hierzulande sind die Blicke auf das ifo-Geschäftsklima gerichtet. Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im September überraschend eingetrübt. Das ist ein schwaches Signal für die Lage der Wirtschaft in der grössten Volkswirtschaft der Eurozone.

WALL STREET

Die US-Börsen notieren am Dienstag mit roten Vorzeichen.

Nach einem relativ stabilen Start legte der Dow Jones vorübergehend zu und markierte dabei sogar ein neues Rekordhoch bei 46'714,27 Punkten. Doch im weiteren Verlauf drehte er ins Minus und beendete die Sitzung letztlich 0,19 Prozent schwäch bei 46'292,78 Zählern.

Auch der Techwerteindex NASDAQ Composite hatte nahe seinem Vortagesniveau eröffnet. Er fiel schon gleich darauf jedoch in rotes Terrain und schloss 0,75 Prozent tiefer bei 22'573,47 Punkten.

Die US-Börsen haben am Dienstag dem Rekordlauf der vergangenen Wochen etwas Tribut gezollt.

Ein Konjunkturausblick von US-Notenbankpräsident Jerome Powell hatte kaum Auswirkungen auf die Aktienkurse. Der Druck von US-Präsident Donald Trump auf Powell bleibt hoch. Schliesslich hat sich der von Trump neu in den Notenbank-Vorstand aufgerückte Stephen Miran für kräftige Zinssenkungen ausgesprochen. "Wenn die kurzfristigen Zinsen etwa zwei Prozentpunkte zu hoch bleiben, drohen unnötige Entlassungen und höhere Arbeitslosigkeit", sagte Miran.

ASIEN

Die Börsen in Asien präsentierten sich am Mittwoch freundlich.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 notierte letztlich 0,30 Prozent höher bei 45'630,31 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland gewann der Shanghai Composite 0,83 Prozent auf 3'853,64 Zähler.

In Hongkong legte der Hang Seng 1,37 Prozent auf 26'518,65 Einheiten zu.

Die leicht negativen Vorgaben der Wall Street belasteten kaum. Es gibt eine steigende Unsicherheit über die Entwicklung der Zinsen in den USA. Die mit Spannung erwartete Rede von US-Notenbankpräsident Jerome Powell brachte nur wenig Neues. Er wiederholte im Wesentlichen seine Aussagen aus der vergangenen Woche. Demnach sind die US-Leitzinsen auf einem "moderat restriktiven" Niveau. Dies impliziere mehr Spielraum für Zinssenkungen in diesem Jahr. Powell hob hervor, dass die Fed vor der Herausforderung stehe, ihre beiden Ziele zu erreichen: die Inflation niedrig und stabil zu halten und gleichzeitig für einen gesunden Arbeitsmarkt zu sorgen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires