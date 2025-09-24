Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’985 -1.0%  SPI 16’666 -0.8%  Dow 46’293 -0.2%  DAX 23’585 -0.1%  Euro 0.9344 0.0%  EStoxx50 5’466 -0.1%  Gold 3’763 0.0%  Bitcoin 89’703 1.2%  Dollar 0.7951 0.4%  Öl 68.3 0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
So entwickeln sich Bitcoin, Litecoin & Co am Mittwochmittag am Kryptomarkt
Weitere Investitionen in KI treiben Alibaba-Aktie kräftig an
US-Regierung plant Einstieg bei Lithium Americas - Aktie schiesst durch die Decke
Micron Technology-Aktie nach deutlicher Gewinnsteigerung sehr gefragt
Aktien von SoftBank und Oracle legen zu: Fünf neue KI-Rechenzentren im Rahmen des Stargate-Projekts geplant
Suche...
200.- Saxo-Deal
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

Geändert am: 24.09.2025 12:39:31

SMI erleidet Verluste -- DAX etwas schwächer -- Asiens Börsen letztlich in Grün

Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zur Wochenmitte deutlich schwächer. Der deutsche Leitindex gibt ebenfalls nach. Die asiatischen Indizes präsentierten sich am Mittwoch freundlich.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwoch gebremst von schwachen US-Vorgaben deutlich unter Druck geraten.

Der SMI verbucht aktuell deutlichere Verluste, nachdem er 0,51 Prozent tiefer bei 12'041,13 Punkten gestartet ist.
Die Nebenwertindizes SPI und SLI starteten 0,42 Prozent schwächer bei 16'732,21 Zählern bzw. 0,57 Prozent im Minus bei 1'979,39 Einheiten und behalten ihre negative Tendenz anschliessend bei.

Damit zeigt er sich auch stärker belastet als die übrigen Indizes in Europa. An der Wall Street ist es am Vortag laut Händlern nach der jüngsten Rekordjagd zu einer technischen Korrektur gekommen. Hierzulande fehlen derweil die Impulse, um den SMI aus seiner jüngsten Handelsspanne zu holen. Seit Mai pendelt der Leitindex um die Marke von 12'000 Zählern.

Hierzulande kamen neben den Vorgaben noch schwache Konjunkturdaten hinzu. So senkt die KOF aufgrund der Zölle die BIP-Prognosen für 2026 deutlich und geht damit von einem deutlich langsameren Wachstum im kommenden Jahr aus als noch im Sommer gedacht. Und auch von der UBS befragte Finanzanalysten schätzen die Konjunkturaussichten anhaltend extrem vorsichtig ein. Am (morgigen) Donnerstag steht dann die SNB-Zinssitzung an. Da allgemein von einem unveränderten Leitzinsniveau von null ausgegangen wird, dürften die qualitativen Kommentare der Notenbanker stärker interessieren.

DEUTSCHLAND

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt halten sich am Mittwoch mit neuen Engagements zurück.

Der DAX eröffnete die Sitzung marginale 0,04 Prozent tiefer bei 23'601,50 Punkten und bewegt sich auch aktuell leicht im Minus.

Mit dem anhaltenden Pendeln um die Marke von 23'600 Punkten bleibt der deutsche Leitindex auf Richtungssuche und auch unter der 21-Tage-Linie, deren Überqueren ein kurzfristig positives charttechnisches Signal senden würde. Seit Ende August ist ihm dies aber nicht mehr gelungen.

Von der Wall Street kommen zunächst keine positiven Impulse mehr, denn die US-Börsen mussten am Vorabend ihrer jüngsten Rekordjagd etwas Tribut zollen. Laut den Experten der NordLB haben zurückhaltende Äusserungen von US-Notenbankchef Jerome Powell zur künftigen Geldpolitik in New York die Kurse unter Druck gesetzt. Von Gewinnmitnahmen war die Rede.

Hierzulande sind die Blicke auf das ifo-Geschäftsklima gerichtet. Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im September überraschend eingetrübt. Das ist ein schwaches Signal für die Lage der Wirtschaft in der grössten Volkswirtschaft der Eurozone.

WALL STREET

Die US-Börsen notieren am Dienstag mit roten Vorzeichen.

Nach einem relativ stabilen Start legte der Dow Jones vorübergehend zu und markierte dabei sogar ein neues Rekordhoch bei 46'714,27 Punkten. Doch im weiteren Verlauf drehte er ins Minus und beendete die Sitzung letztlich 0,19 Prozent schwäch bei 46'292,78 Zählern.
Auch der Techwerteindex NASDAQ Composite hatte nahe seinem Vortagesniveau eröffnet. Er fiel schon gleich darauf jedoch in rotes Terrain und schloss 0,75 Prozent tiefer bei 22'573,47 Punkten.

Die US-Börsen haben am Dienstag dem Rekordlauf der vergangenen Wochen etwas Tribut gezollt.

Ein Konjunkturausblick von US-Notenbankpräsident Jerome Powell hatte kaum Auswirkungen auf die Aktienkurse. Der Druck von US-Präsident Donald Trump auf Powell bleibt hoch. Schliesslich hat sich der von Trump neu in den Notenbank-Vorstand aufgerückte Stephen Miran für kräftige Zinssenkungen ausgesprochen. "Wenn die kurzfristigen Zinsen etwa zwei Prozentpunkte zu hoch bleiben, drohen unnötige Entlassungen und höhere Arbeitslosigkeit", sagte Miran.

ASIEN

Die Börsen in Asien präsentierten sich am Mittwoch freundlich.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 notierte letztlich 0,30 Prozent höher bei 45'630,31 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland gewann der Shanghai Composite 0,83 Prozent auf 3'853,64 Zähler.

In Hongkong legte der Hang Seng 1,37 Prozent auf 26'518,65 Einheiten zu.

Die leicht negativen Vorgaben der Wall Street belasteten kaum. Es gibt eine steigende Unsicherheit über die Entwicklung der Zinsen in den USA. Die mit Spannung erwartete Rede von US-Notenbankpräsident Jerome Powell brachte nur wenig Neues. Er wiederholte im Wesentlichen seine Aussagen aus der vergangenen Woche. Demnach sind die US-Leitzinsen auf einem "moderat restriktiven" Niveau. Dies impliziere mehr Spielraum für Zinssenkungen in diesem Jahr. Powell hob hervor, dass die Fed vor der Herausforderung stehe, ihre beiden Ziele zu erreichen: die Inflation niedrig und stabil zu halten und gleichzeitig für einen gesunden Arbeitsmarkt zu sorgen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: Broadcom, Microsoft & Commerzbank mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt:
✅ Broadcom
✅ Microsoft
✅ Commerzbank

Pünktlich zum Börsenstart diskutieren Investment-Stratege François Bloch und Börsen-Experte David Kunz oder Olivia Hähnel über ausgewählte Top-Aktienwerte aus dem BX Musterportfolio.

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: Broadcom, Microsoft & Commerzbank mit François Bloch

Inside Trading & Investment

12:15 Logo WHS Uranium Energy Aktienanalyse – Renaissance der Kernkraft durch Energiebedarf von Rechenzentren treibt an
11:01 Was steckt hinter der aktuellen Gold-Hausse?
10:15 Zurückhaltung bleibt Trumpf
07:00 3 Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: Broadcom, Microsoft & Commerzbank mit François Bloch
06:17 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Seitwärts in der Schiebezone
23.09.25 Julius Bär: 10.60% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (55% European) auf Apple Inc, QUALCOMM Inc, Micron Technology Inc
23.09.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Amrize, Geberit, Sika
23.09.25 Marktüberblick: Autowerte unter Druck – Edelmetalle haussieren
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’487.94 19.34 BNRSDU
Short 12’738.41 13.78 UUOSMU
Short 13’218.57 8.82 JZUBSU
SMI-Kurs: 11’984.74 24.09.2025 12:30:57
Long 11’499.78 19.66 B74SQU
Long 11’235.76 13.78 B1PS3U
Long 10’738.23 8.82 BD7SYU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Wirtschaftsdaten

Datum Unternehmen
24.09.25 Tag des Denmals
24.09.25 Jibun Bank EMI des verarbeitenden Gewerbes
24.09.25 Jibun Bank EMI Dienstleistungen
24.09.25 Monatlicher Verbraucherpreisindex (MoM)
24.09.25 Customs-Based Trade Balance
24.09.25 Import Prices (YoY)
24.09.25 Export Prices (YoY)
24.09.25 Producer Price Index (YoY)
24.09.25 Industrial Outlook
24.09.25 Verbrauchervertrauen ( Monat )
24.09.25 Kapazitätsausnutzung
24.09.25 Zuversicht im Herstellungsektor
24.09.25 ZEW Umfrage - Konjunkturerwartungen
24.09.25 ifo - aktuelle Beurteilung
24.09.25 ifo - Geschäftsaussichten
24.09.25 ifo - Geschäftsklimaindex
24.09.25 MBA Hypothekenanträge
24.09.25 Kerninflation erste Monatshälfte
24.09.25 Inflation in der ersten Monatshälfte
24.09.25 Verbraucherpreisindex (YoY)
24.09.25 Verbraucherpreisindex (MoM)
24.09.25 CNB Zinssatzentscheidung
24.09.25 Leitindikator
24.09.25 Verkäufe neuer Häuser (Monat)
24.09.25 Verkäufe neuer Häuser ( Monat )
24.09.25 EIA Rohöl Lagerbestand
24.09.25 Industrieproduktion
24.09.25 BoE-Mitglied Greene spricht
24.09.25 Auktion 5-jähriger Staatsanleihen
24.09.25 FOMC Mitglied Daly Rede
24.09.25 FOMC Mitglied Daly Rede

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Amazon Aktie News: Amazon tendiert am Nachmittag schwächer
BYD-Aktie schwächelt: So rüstet sich der Elektroautobauer gegen mögliche NVIDIA-Lieferstopps
SMI erleidet Verluste -- DAX etwas schwächer -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Nachmittag mit Kursabschlägen
Bitcoin-Abflüsse auf Rekordhoch: Steht der Kryptomarkt vor einer Angebotslücke?
Aktien von SoftBank und Oracle legen zu: Fünf neue KI-Rechenzentren im Rahmen des Stargate-Projekts geplant
Aktienempfehlung: So bewertet JP Morgan Chase & Co. die Roche-Aktie
Goldpreis-Rally: Warum Goldman Sachs bis 2026 neue Rekorde voraussagt
Micron Technology-Aktie nach deutlicher Gewinnsteigerung sehr gefragt

Top-Rankings

KW 38: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 38: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 38: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Devisen in diesem Artikel

BITCOIN/CHF 0.0574 0.0003
0.56

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}