XETRA-Handel MDAX gibt zum Start nach

Um 09:11 Uhr fällt der MDAX im XETRA-Handel um 0.27 Prozent auf 30’184.68 Punkte zurück. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 347.642 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.011 Prozent auf 30’268.69 Punkte an der Kurstafel, nach 30’265.43 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 30’287.22 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 30’178.93 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den MDAX bereits um 0.084 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, bei 30’998.88 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.06.2025, wies der MDAX einen Wert von 29’957.56 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 24.09.2024, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 26’083.75 Punkten gehandelt.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 17.36 Prozent. Bei 31’754.30 Punkten erreichte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 23’135.20 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im MDAX aktuell

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich aktuell HENSOLDT (+ 4.85 Prozent auf 101.70 EUR), RENK (+ 3.58 Prozent auf 75.24 EUR), Bechtle (+ 2.32 Prozent auf 39.68 EUR), AIXTRON SE (+ 1.26 Prozent auf 15.32 EUR) und HOCHTIEF (+ 0.70 Prozent auf 230.20 EUR). Schwächer notieren im MDAX derweil LANXESS (-5.06 Prozent auf 22.88 EUR), Evonik (-2.78 Prozent auf 15.05 EUR), WACKER CHEMIE (-2.75 Prozent auf 63.60 EUR), Carl Zeiss Meditec (-1.57 Prozent auf 45.22 EUR) und KION GROUP (-1.51 Prozent auf 58.65 EUR).

Welche Aktien im MDAX den grössten Börsenwert aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Evonik-Aktie aufweisen. 362’952 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 37.032 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Blick

Die TUI-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Mit 17.21 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der RTL-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

