13.08.2025 22:34:08

Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende im Plus

Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende im Plus

So performte der NASDAQ Composite schlussendlich.

Der NASDAQ Composite ging nahezu unverändert (plus 0.14 Prozent) bei 21’713.14 Punkten aus dem Mittwochshandel. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0.381 Prozent höher bei 21’764.55 Punkten, nach 21’681.90 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tagestief bei 21’645.14 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 21’803.75 Punkten lag.

NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 1.18 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, bei 20’585.53 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.05.2025, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 19’010.08 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 13.08.2024, stand der NASDAQ Composite bei 17’187.61 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2025 ein Plus von 12.62 Prozent zu Buche. Bei 21’803.75 Punkten markierte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 14’784.03 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Dorel Industries (+ 10.11 Prozent auf 0.98 USD), Resources Connection (+ 8.35 Prozent auf 4.93 USD), Ballard Power (+ 8.09 Prozent auf 1.87 USD), American Eagle Outfitters (+ 7.81 Prozent auf 13.52 USD) und EXACT Sciences (+ 7.59 Prozent auf 44.91 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen SIGA Technologies (-5.59 Prozent auf 8.78 USD), Nissan Motor (-5.00 Prozent auf 2.28 USD), Mind CTI (-4.85 Prozent auf 1.08 USD), Powell Industries (-3.88 Prozent auf 259.71 USD) und Oracle (-3.81 Prozent auf 244.18 USD) unter Druck.

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 36’424’124 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3.822 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Mitglieder auf

Im NASDAQ Composite weist die Upbound Group-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5.35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 11.91 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

