Visa-Aktie verliert: Umsatz dank Konsumfreude hoch

Der Erlös sei um 12 Prozent auf 10,7 Milliarden Dollar geklettert, teilte das Unternehmen am Dienstag nach dem New Yorker Börsenschluss mit. Der Gewinn fiel hingegen unter dem Strich um 4 Prozent auf 5,1 Milliarden US-Dollar zu. Das Wachstum beim Zahlungsvolumen und der durchgeführten Transaktionen sei stark geblieben, hiess es weiter.

Die Ergebnisse lagen einen Hauch über den Erwartungen von Analysten.

Der Aktienkurs von Visa sackte am Mittwoch im NYSE-Handel in einem freundlichen Marktumfeld zuletzt um 0,91 Prozent ab auf 343,76 US-Dollar.

/he/so/he

SAN FRANCISCO (awp international)