29.10.2025 16:50:43
Visa-Aktie verliert: Umsatz dank Konsumfreude hoch
Der US-Zahlungsdienstleister Visa hat im vierten Quartal seines Geschäftsjahres den Umsatz gesteigert.
Die Ergebnisse lagen einen Hauch über den Erwartungen von Analysten.
Der Aktienkurs von Visa sackte am Mittwoch im NYSE-Handel in einem freundlichen Marktumfeld zuletzt um 0,91 Prozent ab auf 343,76 US-Dollar.
/he/so/he
SAN FRANCISCO (awp international)
