NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für die Aktien des Kreditkartenanbieters Visa auf "Outperform" mit einem Kursziel von 395 US-Dollar belassen. Daniel Perlin bezog sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf die Auswertung von Ausgaben, die jüngst mit Kreditkarten großer US-Banken getätigt wurden. Unter Einbeziehung von Marktdaten zum Verbraucherverhalten zeige sich, dass die Konsumausgaben in den USA in diesem Quartal wohl recht stabil geblieben seien./la/he;