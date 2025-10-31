NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
|Dow Jones-Performance im Blick
|
31.10.2025 18:01:13
Dow Jones aktuell: So performt der Dow Jones am Freitagmittag
Kaum bewegt zeigt sich der Dow Jones aktuell.
Um 17:58 Uhr tendiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0.19 Prozent schwächer bei 47’433.80 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 19.949 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0.158 Prozent leichter bei 47’446.88 Punkten in den Freitagshandel, nach 47’522.12 Punkten am Vortag.
Der Dow Jones verzeichnete bei 47’427.44 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 47’671.99 Einheiten.
So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang ein Plus von 0.044 Prozent. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, wies der Dow Jones 46’397.89 Punkte auf. Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, wies der Dow Jones 44’130.98 Punkte auf. Der Dow Jones lag noch am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2024, bei 41’763.46 Punkten.
Der Index gewann seit Jahresanfang 2025 bereits um 11.89 Prozent. Bei 48’040.64 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 36’611.78 Punkten.
Dow Jones-Top-Flop-Liste
Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Amazon (+ 10.44 Prozent auf 246.13 USD), Chevron (+ 2.34 Prozent auf 157.11 USD), Verizon (+ 2.14 Prozent auf 39.80 USD), Amgen (+ 0.85 Prozent auf 294.49 USD) und Procter Gamble (+ 0.66 Prozent auf 150.57 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil IBM (-1.73 Prozent auf 304.69 USD), Microsoft (-1.54 Prozent auf 517.67 USD), Walmart (-1.49 Prozent auf 100.71 USD), Merck (-1.46 Prozent auf 85.02 USD) und Visa (-1.46 Prozent auf 340.00 USD).
Welche Dow Jones-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen
Aktuell weist die Amazon-Aktie das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 28’387’620 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.264 Bio. Euro.
KGV und Dividende der Dow Jones-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 8.30 zu Buche schlagen. Im Index weist die Verizon-Aktie mit 7.03 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt kämpften am Freitag mit Abgaben. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen aus.