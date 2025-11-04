Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Meta Platforms Aktie 14917609 / US30303M1027

Buy, hold, sell? 04.11.2025 12:15:00

Oktober 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie angepasst

Das sind die Ergebnisse der Experten für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im abgelaufenen Monat.

Meta Platforms
510.86 CHF -2.96%
Im Oktober 2025 haben 19 Experten die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie analysiert.

19 Experten empfehlen die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie zu kaufen.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für Meta Platforms (ex Facebook) ein Kursziel von 861,89 USD. Dies bedeutet einen Anstieg von 213,54 USD gegenüber dem aktuellen NAS-Kurs von 648,35 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
UBS AG915,00 USD41,1330.10.2025
Jefferies & Company Inc.910,00 USD40,3630.10.2025
RBC Capital Markets810,00 USD24,9330.10.2025
JP Morgan Chase & Co.800,00 USD23,3930.10.2025

Redaktion finanzen.ch

