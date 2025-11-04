Meta Platforms Aktie 14917609 / US30303M1027
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|Buy, hold, sell?
|
04.11.2025 12:15:00
Oktober 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie angepasst
Das sind die Ergebnisse der Experten für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im abgelaufenen Monat.
Meta Platforms
510.86 CHF -2.96%
Im Oktober 2025 haben 19 Experten die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie analysiert.
19 Experten empfehlen die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie zu kaufen.
Im Durchschnitt sehen die Analysten für Meta Platforms (ex Facebook) ein Kursziel von 861,89 USD. Dies bedeutet einen Anstieg von 213,54 USD gegenüber dem aktuellen NAS-Kurs von 648,35 USD.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|915,00 USD
|41,13
|30.10.2025
|Jefferies & Company Inc.
|910,00 USD
|40,36
|30.10.2025
|RBC Capital Markets
|810,00 USD
|24,93
|30.10.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|800,00 USD
|23,39
|30.10.2025
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Bildquelle: mundissima / Shutterstock.com,Valeriya Zankovych / Shutterstock.com
Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
|
03.11.25
|Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) am Abend mit Verlusten (finanzen.ch)
|
03.11.25
|Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Anleger greifen bei Meta Platforms (ex Facebook) am Montagnachmittag zu (finanzen.ch)
|
31.10.25
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 schlussendlich freundlich (finanzen.ch)
|
31.10.25