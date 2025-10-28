Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
29.10.2025 13:18:25

Visa Overweight

Visa
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Visa nach Zahlen für das Schlussquartal 2024/25 mit einem Kursziel von 430 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Der US-Kreditkartenanbieter habe die Erwartungen locker übertroffen und liege am oberen Ende der eigenen Zielspannen bis darüber hinaus, schrieb Tien-tsin Huang am Mittwoch. Dazu kämen die überraschend hohen Ziele für das neue Geschäftsjahr./gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 01:18 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 01:18 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

