Visa Aktie 3826452 / US92826C8394
279.14CHF
1.59CHF
0.57 %
14:47:21
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
29.10.2025 13:18:25
Visa Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Visa nach Zahlen für das Schlussquartal 2024/25 mit einem Kursziel von 430 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Der US-Kreditkartenanbieter habe die Erwartungen locker übertroffen und liege am oberen Ende der eigenen Zielspannen bis darüber hinaus, schrieb Tien-tsin Huang am Mittwoch. Dazu kämen die überraschend hohen Ziele für das neue Geschäftsjahr./gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 01:18 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 01:18 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Visa Inc. Overweight
|
Unternehmen:
Visa Inc.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 430.00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 346.90
|
Abst. Kursziel*:
23.96%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 350.26
|
Abst. Kursziel aktuell:
22.77%
|
Analyst Name::
Tien-Tsin Huang
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Visa Inc.
|
28.10.25
|Visa steigert Umsatz dank weiter ausgabefreudiger Konsumenten (AWP)
|
22.10.25
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Visa von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
20.10.25
|Zuversicht in New York: Dow Jones zum Start des Montagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
17.10.25