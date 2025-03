Palantir-Aktie legt zu: Welche Überraschung steckt hinter Palantirs mysteriöser Ankündigung?

• Palantir veröffentlicht 15-sekündigen Teaser auf X• Teaser-Video zeigt mysteriöse Symbole und eine Uhrzeit• Zusammenhang mit der AIPCon 6 liegt nahe

Ein 15-sekündiger Teaser auf X reicht aus, um die Palantir-Aktie am Mittwoch anzuschieben: Vorbörslich geht es an der NASDAQ zeitweise um 3,02 Prozent auf 80,41 US-Dollar nach oben, nachdem der Anteilsschein bereits am Vortag 2,19 Prozent an Wert gewonnen hatte.

Mysteriöse Ankündigung auf der Plattform "X"

In einem Kurzvideo auf X, das mit den Worten "Tick Tick Tick" überschrieben wurde, wird eine Reihe von Bildern eingeblendet, darunter das Palantir-Logo, ein Stern, die Zahl Sechs, das Logo der Palantir Foundry and Artificial Intelligence Platform AIP sowie eine Sanduhr. Es folgt das Bild einer Uhr, das von Symbolen eines Sonnenaufgangs, Sternen und einer möglichen Hochgeschwindigkeitsreise durch das Weltall umrahmt wird. Als Abschluss erscheint ein Datum: 13.03.2025.

Anleger haben also am kommenden Donnerstag offenbar eine grosse Neuigkeit von Palantir zu erwarten. Worum es tatsächlich geht, bleibt noch offen. Es dürfte aber wohl mit einer Kursreaktion der Palantir-Aktie, die in den letzten zwölf Monaten über 212 Prozent an Wert gewonnen hat, zu rechnen sein.

Raum für Spekulationen

Ein möglicher Zusammenhang könnte zur AIPcon Nummer 6 bestehen, die am Donnerstag stattfinden und live gestreamt werden soll, wie Palantir ebenfalls auf X bekannt gab. "Über 100 Organisationen. Mehr als ein Dutzend Partner zeigen in Echtzeit, wie sie mit Palantir AIP Ergebnisse erzielen", so Palantir.

Was genau im Rahmen der Veranstaltung zu erwarten ist und inwiefern die Palantir-Aktie dann reagieren wird, bleibt abzuwarten.



Redaktion finanzen.ch