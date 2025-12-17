Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Top News
Untergrund statt Ausstieg: China mischt wieder im Bitcoin-Mining mit
Oracle-Aktie deutlich tiefer: 10 Milliarden Dollar auf der Kippe - Oracles KI-Projekt sorgt für Unruhe
Berkshire Hathaway-Aktie: Buffetts längste Verkaufsserie - Warnsignal oder strategische Geduld?
Börsendebüt mit Wucht: Medline-Aktie setzt Massstäbe an der NASDAQ
Warner-Übernahme: Aus für Paramount-Gebot und Trump-Schwiegersohn - Fokus auf Netflix-Aktie
S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 schwächelt schlussendlich

Mit dem S&P 500 ging es zum Handelsschluss abwärts.

Am Mittwoch tendierte der S&P 500 via NYSE schlussendlich 1.16 Prozent leichter bei 6’721.43 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 53.954 Bio. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0.083 Prozent auf 6’805.93 Punkte an der Kurstafel, nach 6’800.26 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des S&P 500 betrug 6’720.43 Punkte, das Tageshoch hingegen 6’812.26 Zähler.

S&P 500 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verlor der S&P 500 bereits um 2.02 Prozent. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Monat, am 17.11.2025, den Wert von 6’672.41 Punkten. Der S&P 500 wies vor drei Monaten, am 17.09.2025, einen Stand von 6’600.35 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 17.12.2024, wies der S&P 500 6’050.61 Punkte auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2025 bereits um 14.53 Prozent aufwärts. Das S&P 500-Jahreshoch liegt derzeit bei 6’920.34 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4’835.04 Zähler.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Devon Energy (+ 5.30 Prozent auf 36.95 USD), ConocoPhillips (+ 4.62 Prozent auf 94.96 USD), Occidental Petroleum (+ 4.39 Prozent auf 40.63 USD), Chipotle Mexican Grill (+ 3.76 Prozent auf 37.00 USD) und General Mills (+ 3.38 Prozent auf 48.61 USD). Die Flop-Titel im S&P 500 sind hingegen Generac (-6.78 Prozent auf 144.82 USD), NRG Energy (-6.66 Prozent auf 149.48 USD), Lumen Technologies (-5.80 Prozent auf 7.63 USD), Super Micro Computer (-5.75 Prozent auf 29.84 USD) und Palantir (-5.57 Prozent auf 177.29 USD).

Welche S&P 500-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im S&P 500 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 63’781’449 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 3.657 Bio. Euro im S&P 500 den grössten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Aktien im Fokus

Unter den S&P 500-Aktien präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die First Republic Bank-Aktie mit 1’200.00 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch

