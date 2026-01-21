Oracle Aktie News: Oracle am Mittwochabend im Minusbereich

Die Oracle-Aktie notierte um 20:26 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 4,9 Prozent auf 171,11 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 23'028 Punkten steht. Die Oracle-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 171,04 USD ab. Bei 178,89 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 3'249'047 Oracle-Aktien gehandelt.

Am 11.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 345,69 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 102,03 Prozent. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 119,01 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 30,45 Prozent würde die Oracle-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,82 USD. Im Vorjahr erhielten Oracle-Aktionäre 1,70 USD je Wertpapier. Die Bilanz zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal legte Oracle am 10.12.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,10 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,10 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14,22 Prozent auf 16.06 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 14.06 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Oracle wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 16.03.2026 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Oracle-Aktie in Höhe von 7,37 USD im Jahr 2026 aus.

