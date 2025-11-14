Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Microsoft Aktie 951692 / US5949181045

14.11.2025
17.11.2025 06:57:56

Microsoft
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Microsoft mit einem Kursziel von 675 US-Dollar auf "Buy" belassen. Der Softwarekonzern sei immer noch in einem frühen Stadium des Aufbaus seiner KI-Kapazitäten, und die Nachfrage übersteige das Angebot, schrieb Brent Thill am Sonntag. Er verwies auf Gespräche mit dessen Finanzchefs für die Bereiche KI-Businesslösungen und KI-Cloud sowie mit Experten. Letztere sähen Microsoft und Alphabet im derzeitigen KI-Zyklus am besten positioniert, während Amazons Cloud-Sparte AWS Signale einer Beschleunigung zeige./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2025 / 17:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2025 / 17:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

