Microsoft Aktie 951692 / US5949181045
Microsoft Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Microsoft mit einem Kursziel von 675 US-Dollar auf "Buy" belassen. Der Softwarekonzern sei immer noch in einem frühen Stadium des Aufbaus seiner KI-Kapazitäten, und die Nachfrage übersteige das Angebot, schrieb Brent Thill am Sonntag. Er verwies auf Gespräche mit dessen Finanzchefs für die Bereiche KI-Businesslösungen und KI-Cloud sowie mit Experten. Letztere sähen Microsoft und Alphabet im derzeitigen KI-Zyklus am besten positioniert, während Amazons Cloud-Sparte AWS Signale einer Beschleunigung zeige./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Microsoft Corp. Buy
|
Unternehmen:
Microsoft Corp.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 675.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 510.18
|
Abst. Kursziel*:
32.31%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 510.37
|
Abst. Kursziel aktuell:
32.26%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
