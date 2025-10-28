Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
|
28.10.2025 11:49:44
Novartis-Analyse: Jefferies & Company Inc. stuft Novartis-Aktie mit Hold ein
Das Novartis-Papier wurde von Jefferies & Company Inc.-Analyst Michael Leuchten genauer unter die Lupe genommen.
Das Analysehaus Jefferies hat Novartis nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 110 Franken auf "Hold" belassen. Der Umsatz entspreche dem Marktkonsens, während die Gewinne im Kerngeschäft ein wenig enttäuscht hätten, schrieb Michael Leuchten in seiner Reaktion vom Dienstag.
Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Novartis-Aktie zur Zeit der Analyse
Der Novartis-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 11:33 Uhr verlor das Papier 3.3 Prozent auf 99.76 CHF. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 10.26 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 1’116’448 Novartis-Aktien. Auf Jahressicht 2025 ging es für das Papier um 16.5 Prozent aufwärts. Novartis dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 präsentieren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 03:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 03:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Novartis AG
|10:56
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:21
|Novartis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.25
|Novartis Outperform
|Bernstein Research
|27.10.25
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.25
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
