Novartis Aktie News: Novartis am Freitagnachmittag stärker

Im SIX SX-Handel gewannen die Novartis-Papiere um 16:28 Uhr 0,9 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 11'853 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die Novartis-Aktie bei 94,86 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 94,25 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Novartis-Aktie belief sich zuletzt auf 1'162'645 Aktien.

Bei 102,72 CHF markierte der Titel am 03.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,45 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 81,10 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Novartis-Aktie mit einem Verlust von 13,59 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Novartis-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,50 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,13 USD belaufen. Am 17.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 1,71 CHF gegenüber 1,45 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Novartis im vergangenen Quartal 11.61 Mrd. CHF verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Novartis 11.32 Mrd. CHF umsetzen können.

Novartis dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Novartis möglicherweise am 03.11.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Novartis im Jahr 2025 8,88 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

