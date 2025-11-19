Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Nordex Aktie 2083267 / DE000A0D6554

19.11.2025 07:30:03

EQS-News: Nordex Group erhält von BMR energy solutions einen Auftrag über 21 MW

Nordex
24.68 CHF -1.72%
EQS-News: Nordex SE / Schlagwort(e): Auftragseingänge
Nordex Group erhält von BMR energy solutions einen Auftrag über 21 MW

19.11.2025 / 07:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

  • Aufträge von BMR summieren sich allein 2025 bis heute auf knapp 110 MW

 Hamburg, 19. November 2025. Die Nordex Group hat von der BMR energy solutions GmbH einen weiteren Auftrag zur Lieferung und Errichtung von Windenergieanlagen in Nordrhein-Westfalen erhalten. Für den Windpark „Heinsberg-Boverath“ mit einer Gesamtleistung von 21 MW liefert die Nordex Group drei Turbinen des Typs N163/6.X.

Der Auftrag umfasst auch einen Premium-Service der Turbinen über 20 Jahre.

Neben dem 21-MW-Projekt Heinsberg-Boverath hat die Nordex Group in diesem Jahr bereits zahlreiche weitere Projekte von BMR in Deutschland erhalten. Insgesamt hat der Projektentwickler mit Sitz in Geilenkirchen seit Januar 2025 weitere Windenergieanlagen mit einer Gesamtleistung von 88,8 MW für Anlagen vom Typ N149/5.X sowie N163 der 5.X- und 6.X-Klasse bei Nordex bestellt. Die Turbinen werden in Windparks bei Bedburg, Wanlo, Geilenkirchen sowie in Heinsberg-Boverath im Rheinischen Revier als auch in Willich am Niederrhein zum Einsatz kommen. Die Anlagen werden 2026 und 2027 in Betrieb gehen. Die Turbinen im Rheinischen Revier werden dann für den erfolgreichen Strukturwandel in der Region stehen, die durch den vorgesehenen Ausstieg aus der Kohleverstromung in den nächsten Jahren eine ökologische Wende durchläuft.

Die Nordex Group im Profil

Die Gruppe hat in ihrer Unternehmensgeschichte bislang insgesamt rund 57 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte einen Konzernumsatz von rund 7,3 Mrd. EUR im Jahr 2024. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 10.400 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien, USA und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der Klassen 4 bis 6 MW+, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind.

Ansprechpartner für Rückfragen der Presse:
Nordex SE
Felix Losada
Telefon: 040 / 300 30 – 1141
flosada@nordex-online.com

Ansprechpartnerin für Rückfragen von Investoren:
Nordex SE
Anja Siehler
Telefon: +49 162 3515 334
asiehler@nordex-online.com


19.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Nordex SE
Erich-Schlesinger-Strasse 50
18059 Rostock
Deutschland
Telefon: +49 381 6663 3300
Fax: +49 381 6663 3339
E-Mail: investor-relations@nordex-online.com
Internet: www.nordex-online.com
ISIN: DE000A0D6554
WKN: A0D655
Indizes: MDAX, TecDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2231950

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2231950  19.11.2025 CET/CEST