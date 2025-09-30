|Kapitalmassnahme
|
30.09.2025 08:45:00
Swiss Prime Site-Aktie: Fonds Swiss Prime Site Solutions plant Kapitalerhöhung Ende Oktober
Der Immobilienfonds Swiss Prime Site Solutions Investment Fund Commercial (SPSS IFC) führt seine geplante Kapitalerhöhung ab Ende Oktober durch.
Laut einer Mitteilung vom Dienstag ist die Zeichnungsfrist vom 27. Oktober bis 7. November 2025 vorgesehen, mit einer Liberierung am 14. November. Das Emissionsvolumen soll zwischen 40 und 60 Millionen Franken liegen. Die Kapitalerhöhung erfolgt unter Wahrung der Bezugsrechte bestehender Anleger, wobei bereits gemachte Teilnahmezusagen die Zuteilungschancen erhöhen würden.
Die neuen Mittel sollen in den Ausbau des Portfolios fliessen, insbesondere in den Bereich "Light Industrial". Der Fonds habe dafür eine Pipeline mit Investitionsmöglichkeiten aufgebaut.
Die Umwandlung des Fonds in einen Publikumsfonds wurde den Angaben zufolge von der Finanzmarktaufsicht Finma genehmigt. Damit werde der Fonds künftig nicht nur institutionellen, sondern auch privaten Anlegern offenstehen.
Zug (awp)
