Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’503 0.3%  SPI 18’638 0.3%  Dow 50’116 2.5%  DAX 24’721 0.9%  Euro 0.9171 0.0%  EStoxx50 5’998 1.2%  Gold 4’959 3.8%  Bitcoin 55’453 13.4%  Dollar 0.7759 -0.3%  Öl 68.1 1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Luzerner Kantonalbank125293061Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156NVIDIA994529
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
So schätzen Analysten die BASF-Aktie ein
Micron-Aktie: Speicherchips als nächster Wachstumstreiber nach NVIDIA
D-Wave-Aktie: Trotz jüngster Schwäche bleibt Analyst klar optimistisch
Januar 2026: Experten empfehlen Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mehrheitlich zum Kauf
KW 6: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Suche...

Nike Aktie 957150 / US6541061031

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Experten-Meinungen 07.02.2026 10:43:00

Nike-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Januar

Nike-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Januar

Was Nike-Aktionäre Experten zufolge erwarten können.

Nike
48.81 CHF -1.59%
Kaufen Verkaufen

Im vergangenen Januar haben 6 Experten die Aktie von Nike wie folgt eingeschätzt.

4 Experten stufen die Nike-Aktie als Kauf ein, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von Nike mit Halten ein.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für Nike ein Kursziel von 77,83 USD. Dies bedeutet einen Anstieg von 16,02 USD gegenüber dem aktuellen NYSE-Kurs von 61,81 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
RBC Capital Markets78,00 USD26,1921.01.2026
Barclays Capital64,00 USD3,5415.01.2026
Bernstein Research85,00 USD37,5206.01.2026
RBC Capital Markets78,00 USD26,1906.01.2026
UBS AG62,00 USD0,3105.01.2026

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Aktien-Kauf mit Signalwirkung: Tim Cook verdoppelt Beteiligung an Nike
So viel wäre ein Investment in Nike von vor 10 Jahren heute wert
Nike-Aktie erneut stärker: CEO Elliott Hill kauft nach Apple-Chef Anteile in Millionenwert zu

Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com