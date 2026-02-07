Nike-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Januar

Im vergangenen Januar haben 6 Experten die Aktie von Nike wie folgt eingeschätzt.

4 Experten stufen die Nike-Aktie als Kauf ein, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von Nike mit Halten ein.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für Nike ein Kursziel von 77,83 USD. Dies bedeutet einen Anstieg von 16,02 USD gegenüber dem aktuellen NYSE-Kurs von 61,81 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum RBC Capital Markets 78,00 USD 26,19 21.01.2026 Barclays Capital 64,00 USD 3,54 15.01.2026 Bernstein Research 85,00 USD 37,52 06.01.2026 RBC Capital Markets 78,00 USD 26,19 06.01.2026 UBS AG 62,00 USD 0,31 05.01.2026

