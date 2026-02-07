Nike Aktie 957150 / US6541061031
07.02.2026 10:43:00
Nike-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Januar
Was Nike-Aktionäre Experten zufolge erwarten können.
Im vergangenen Januar haben 6 Experten die Aktie von Nike wie folgt eingeschätzt.
4 Experten stufen die Nike-Aktie als Kauf ein, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von Nike mit Halten ein.
Im Durchschnitt sehen die Analysten für Nike ein Kursziel von 77,83 USD. Dies bedeutet einen Anstieg von 16,02 USD gegenüber dem aktuellen NYSE-Kurs von 61,81 USD.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|RBC Capital Markets
|78,00 USD
|26,19
|21.01.2026
|Barclays Capital
|64,00 USD
|3,54
|15.01.2026
|Bernstein Research
|85,00 USD
|37,52
|06.01.2026
|RBC Capital Markets
|78,00 USD
|26,19
|06.01.2026
|UBS AG
|62,00 USD
|0,31
|05.01.2026
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
