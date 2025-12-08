Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Rheinmetall Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rheinmetall auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2250 Euro belassen. Der Rüstungskonzern strebe für das vierte Quartal und das erste Halbjahr 2026 bedeutende Aufträge an, schrieb David H Perry in einer am Montag vorliegenden Studie. Er sei zuversichtlich, dass viele davon gesichert werden können. Allerdings sei es im Verteidigungssektor äußerst schwierig, den Zeitpunkt neuer Aufträge vorherzusagen./rob/edh/jha/;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 21:19 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rheinmetall AG Overweight
|
Unternehmen:
Rheinmetall AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
2’250.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
1’618.00 €
|
Abst. Kursziel*:
39.06%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
1’646.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
36.65%
|
Analyst Name::
David H Perry
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Rheinmetall AG
|
08.12.25
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 verliert letztendlich (finanzen.ch)
|
08.12.25
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 schliesst im Plus (finanzen.ch)
|
08.12.25
|Montagshandel in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
08.12.25
|XETRA-Handel: DAX letztendlich mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
08.12.25
|Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall zieht am Nachmittag an (finanzen.ch)
|
08.12.25