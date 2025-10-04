Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’507 0.6%  SPI 17’209 0.5%  Dow 46’758 0.5%  DAX 24’379 -0.2%  Euro 0.9339 -0.1%  EStoxx50 5’652 0.1%  Gold 3’886 0.8%  Bitcoin 97’318 1.3%  Dollar 0.7956 -0.3%  Öl 64.4 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Quanten-KI: Wie Quantencomputer die künstliche Intelligenz revolutionieren
September 2025: Experten empfehlen Pfizer-Aktie mehrheitlich zum Kauf
Geldanlage richtig planen: Wie das Risikoprofil den Weg weist
Diversifikation noch sinnvoll? Wie KI-Aktien um NVIDIA und Co. die Investmentwelt umkrempeln
September 2025: Experten empfehlen Intel-Aktie mehrheitlich zum Verkauf
Suche...
Plus500 Depot

Pfizer Aktie 1065272 / ARDEUT111424

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Monats-Einstufungen 04.10.2025 09:15:00

September 2025: Experten empfehlen Pfizer-Aktie mehrheitlich zum Kauf

September 2025: Experten empfehlen Pfizer-Aktie mehrheitlich zum Kauf

Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Einschätzung zur Pfizer-Aktie veröffentlicht.

Pfizer
21.87 CHF 2.23%
Kaufen Verkaufen

Pfizer Experten haben ihre Einschätzung der Pfizer-Aktie veröffentlicht.

1 Experte sieht das Papier als Kauf, 3 Experten empfehlen das Halten der Pfizer-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 29,75 USD beziffert, während der aktuelle Pfizer-Kurs an der Börse NYSE bei 25,48 USD liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.30,00 USD17,7430.09.2025
Jefferies & Company Inc.34,00 USD33,4424.09.2025
JP Morgan Chase & Co.30,00 USD17,7422.09.2025
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)25,00 USD-1,8817.09.2025

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

CureVac, BioNTech und Pfizer erzielen Einigung zur Beilegung ihres Patentstreits in den USA
Pfizer-Aktie fester: Deal mit Trump zu Medikamentenpreisen
Metsera-Aktie zündet Kursrakete, Pfizer-Aktie höher: Pfizer plant Milliarden-Zukauf

Bildquelle: Rob Wilson / Shutterstock.com

Nachrichten zu Pfizer Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?