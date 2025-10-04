Pfizer Aktie 1065272 / ARDEUT111424
04.10.2025 09:15:00
September 2025: Experten empfehlen Pfizer-Aktie mehrheitlich zum Kauf
Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Einschätzung zur Pfizer-Aktie veröffentlicht.
Pfizer Experten haben ihre Einschätzung der Pfizer-Aktie veröffentlicht.
1 Experte sieht das Papier als Kauf, 3 Experten empfehlen das Halten der Pfizer-Aktie.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 29,75 USD beziffert, während der aktuelle Pfizer-Kurs an der Börse NYSE bei 25,48 USD liegt.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|30,00 USD
|17,74
|30.09.2025
|Jefferies & Company Inc.
|34,00 USD
|33,44
|24.09.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|30,00 USD
|17,74
|22.09.2025
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25,00 USD
|-1,88
|17.09.2025
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Bildquelle: Rob Wilson / Shutterstock.com
