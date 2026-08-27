NASDAQ-Handel: So steht der NASDAQ Composite nachmittags

Um 20:01 Uhr steht im NASDAQ-Handel ein Plus von 1.39 Prozent auf 26’493.70 Punkte an der NASDAQ Composite-Kurstafel. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.868 Prozent auf 26’356.98 Punkte an der Kurstafel, nach 26’130.20 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 26’553.90 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 26’273.87 Punkten.

NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gewann der NASDAQ Composite bereits um 1.64 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.07.2026, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 24’932.08 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.05.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 26’674.73 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.08.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 21’590.14 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 14.02 Prozent. Der NASDAQ Composite verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27’190.21 Punkten. Bei 20’690.25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Salesforce (+ 22.69 Prozent auf 252.28 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 12.28 Prozent auf 138.32 USD), Synopsys (+ 11.00 Prozent auf 455.09 USD), NVIDIA (+ 9.04 Prozent auf 228.62 USD) und BlackBerry (+ 7.45 Prozent auf 8.37 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen Cogent Communications (-7.06 Prozent auf 9.34 USD), Donegal Group B (-6.82 Prozent auf 22.96 USD), Red Robin Gourmet Burgers (-6.14 Prozent auf 9.47 USD), Expedia (-3.36 Prozent auf 322.25 USD) und American Eagle Outfitters (-3.35 Prozent auf 17.00 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 44’550’363 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4.424 Bio. Euro den grössten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Im NASDAQ Composite verzeichnet die Consumer Portfolio Services-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die SIGA Technologies-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 19.54 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch