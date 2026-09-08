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08.09.2026 22:33:49
NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite präsentiert sich schlussendlich leichter
Mit dem NASDAQ Composite ging es am Dienstagabend abwärts.
Am Dienstag ging es im NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsende um 0.32 Prozent auf 26’421.41 Punkte abwärts. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0.081 Prozent stärker bei 26’528.57 Punkten, nach 26’506.99 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 26’542.14 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 26’341.17 Punkten verzeichnete.
NASDAQ Composite-Performance auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, den Stand von 26’690.62 Punkten. Der NASDAQ Composite notierte noch vor drei Monaten, am 08.06.2026, bei 25’929.66 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.09.2025, lag der NASDAQ Composite noch bei 21’798.70 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 13.71 Prozent aufwärts. Bei 27’190.21 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20’690.25 Zählern registriert.
Die Tops und Flops im NASDAQ Composite
Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell Roivant Sciences (+ 18.75 Prozent auf 41.48 USD), AXT (+ 12.85 Prozent auf 69.56 USD), Intel (+ 9.05 Prozent auf 104.47 USD), CIENA (+ 6.32 Prozent auf 341.29 USD) und Amkor Technology (+ 6.18 Prozent auf 50.72 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen Methode Electronics (-10.39 Prozent auf 14.06 USD), Amgen (-10.08 Prozent auf 393.17 USD), AmeriServ Financial (-8.10 Prozent auf 4.65 USD), Expedia (-7.88 Prozent auf 274.55 USD) und Baiducom (-6.96 Prozent auf 92.55 USD).
Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf
Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 30’884’947 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.776 Bio. Euro.
Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Blick
Im NASDAQ Composite verzeichnet die Consumer Portfolio Services-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die SIGA Technologies-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 18.24 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
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