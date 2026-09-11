NASDAQ Composite Index-Titel Expedia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Expedia-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Expedia-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 145.39 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Expedia-Aktie investiert hätte, hätte er nun 6.878 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’904.40 USD, da sich der Wert eines Expedia-Papiers am 10.09.2026 auf 276.88 USD belief. Mit einer Performance von +90.44 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte Expedia einen Börsenwert von 32.73 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch