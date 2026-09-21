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Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009

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Aktie bewertet 21.09.2026 13:07:44

Outperform für Rheinmetall-Aktie nach Bernstein Research-Analyse

Outperform für Rheinmetall-Aktie nach Bernstein Research-Analyse

Bernstein Research-Analyst Adrien Rabier hat sich das Rheinmetall-Papier genauer angesehen. Hier sind die daraus resultierenden Erkenntnisse.

Rheinmetall
953.09 CHF -0.60%
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Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 1900 Euro auf "Outperform" belassen. Adrien Rabier aktualisierte am Donnerstag seine Erwartungen hinsichtlich der Verteidigungsausgaben europäischer Staaten. Die entsprechenden Budgets dürften 2026 2,6 Prozent der Wirtschaftskraft erreichen, oder 730 Milliarden US-Dollar - 20 Prozent mehr als 2025, so der Experte. Er geht zwar nicht davon aus, dass das Ziel von 3,5 Prozent im Jahr 2035 erreicht wird, im Durchschnitt dürften es aber 3,2 Prozent werden - mit grossen Unterschieden zwischen den einzelnen Staaten. Das bedeute eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 4 Prozent bis 2035. Die Wachstumschancen für europäische Rüstungsunternehmen seien jedoch deutlich grösser, als es das reine Haushaltswachstum vermuten lasse. So dürfte der Anteil der Ausgaben für Ausrüstung weiter steigen, im Gegensatz zu denen für Personal und Infrastruktur.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Rheinmetall-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Um 12:50 Uhr ging es für die Rheinmetall-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0.3 Prozent auf 1’008.80 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 88.34 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 35’350 Rheinmetall-Aktien umgesetzt. Das Papier verlor auf Jahressicht 2026 34.7 Prozent. Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 05.11.2026 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2026 / 15:24 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com
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