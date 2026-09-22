|Kapitalmassnahme
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22.09.2026 07:35:06
SGS-Aktie: Kapitalaufnahme mittels Anleihe
Der Warenprüfkonzern SGS nimmt mit einer neuen Anleihe 650 Millionen Euro am Kapitalmarkt auf.
Die Anleihe wird von der SGS Finance BV ausgegeben und von der SGS SA garantiert, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Eine Kotierung an der SIX Swiss Exchange ist vorgesehen.
Den Erlös will SGS für allgemeine Unternehmenszwecke sowie zur Refinanzierung bestehender Schulden verwenden.
yz/hr
Baar (awp)
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