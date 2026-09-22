|Neue Lebensversicherung
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22.09.2026 07:39:03
Helvetia Baloise-Aktie: VivaFlex für flexible Altersvorsorge lanciert
Helvetia Baloise hat mit VivaFlex eine neue, flexible Lebensversicherung für die private Altersvorsorge auf den Schweizer Markt gebracht.
Vivaflex ist eines der ersten Produkte nach der Fusion von Helvetia und Baloise, wie Helvetia Baloise am Dienstag bekanntgab. Die neue Lösung für die Säule 3a oder 3b ergänzt das bestehende Vorsorgeportfolio.
awp-robot/dm
Basel (awp)
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