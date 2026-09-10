NYSE-Handel S&P 500 präsentiert sich schwächer

Der S&P 500 notiert im NYSE-Handel um 17:58 Uhr um 0.53 Prozent schwächer bei 7’596.20 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 61.489 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0.598 Prozent auf 7’590.68 Punkte an der Kurstafel, nach 7’636.36 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag heute bei 7’612.86 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7’580.06 Punkten erreichte.

So bewegt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der S&P 500 bislang Verluste von 1.58 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.08.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 7’753.11 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.06.2026, betrug der S&P 500-Kurs 7’266.99 Punkte. Der S&P 500 wies vor einem Jahr, am 10.09.2025, einen Stand von 6’532.04 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 10.76 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des S&P 500 beträgt derzeit 7’816.70 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6’316.91 Punkten verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im S&P 500

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich derzeit Reddit (+ 6.70 Prozent auf 156.25 USD), Skyworks Solutions (+ 5.24 Prozent auf 80.55 USD), Charter A (+ 4.14 Prozent auf 139.43 USD), Expedia (+ 3.86 Prozent auf 283.12 USD) und Qorvo (+ 3.70 Prozent auf 109.13 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil Baker Hughes (-6.91 Prozent auf 59.24 USD), Freeport-McMoRan (-6.70 Prozent auf 71.12 USD), Hewlett Packard Enterprise (-4.35 Prozent auf 56.34 USD), Intel (-4.16 Prozent auf 101.82 USD) und Micron Technology (-4.03 Prozent auf 986.40 USD).

S&P 500-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 8’525’453 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4.674 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder im Fokus

Im S&P 500 verzeichnet die First Republic Bank-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13.19 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch