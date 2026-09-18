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Lohnende Expedia-Anlage? 18.09.2026 16:02:20

NASDAQ Composite Index-Wert Expedia-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Expedia-Investment von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Expedia-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Expedia
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Am 18.09.2016 wurden Expedia-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 107.83 USD wert. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Expedia-Aktie investiert, befänden sich nun 92.739 Expedia-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 17.09.2026 26’388.76 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 284.55 USD belief. Mit einer Performance von +163.89 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Expedia eine Börsenbewertung in Höhe von 34.37 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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