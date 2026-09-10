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NASDAQ Composite aktuell 10.09.2026 20:03:25

Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite sackt nachmittags ab

Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite sackt nachmittags ab

Das macht das Börsenbarometer in New York nachmittags.

CRESUD
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Um 20:00 Uhr gibt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0.52 Prozent auf 26’118.08 Punkte nach. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0.885 Prozent auf 26’021.05 Punkte an der Kurstafel, nach 26’253.34 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 25’979.54 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26’178.25 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gab der NASDAQ Composite bereits um 1.55 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 10.08.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 26’605.36 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 10.06.2026, lag der NASDAQ Composite noch bei 25’169.50 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.09.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 21’886.06 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 12.41 Prozent zu. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt derzeit bei 27’190.21 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 20’690.25 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell CRESUD (+ 5.45 Prozent auf 12.57 USD), Cirrus Logic (+ 3.98 Prozent auf 115.13 USD), Take Two (+ 3.57 Prozent auf 218.68 USD), Expedia (+ 3.26 Prozent auf 281.50 USD) und Apple (+ 3.11 Prozent auf 325.14 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen American Eagle Outfitters (-15.81 Prozent auf 14.22 USD), 1-800-FLOWERSCOM (-15.76 Prozent auf 2.94 USD), Lincoln Electric (-8.33 Prozent auf 248.90 USD), Century Aluminum (-6.50 Prozent auf 44.59 USD) und Cogent Communications (-5.57 Prozent auf 8.81 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Aktuell weist die SpaceX-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 14’055’969 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4.674 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien

In diesem Jahr hat die Consumer Portfolio Services-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Mit 19.48 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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CRESUD S.A. (spons. ADRs) 11.00 0.92% CRESUD S.A. (spons. ADRs)
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