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21.09.2026 20:27:13

Expedia Aktie News: Expedia zeigt sich am Montagabend freundlich

Expedia Aktie News: Expedia zeigt sich am Montagabend freundlich

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Expedia. Die Expedia-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 281,82 USD.

Expedia
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Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von Expedia zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,9 Prozent auf 281,82 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 27'110 Punkten notiert. In der Spitze legte die Expedia-Aktie bis auf 282,39 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 279,29 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 96'103 Expedia-Aktien den Besitzer.

Am 27.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 341,68 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 21,24 Prozent könnte die Expedia-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 24.02.2026 gab der Anteilsschein bis auf 185,38 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 34,22 Prozent könnte die Expedia-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Expedia-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,60 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,50 USD belaufen. Am 05.08.2026 lud Expedia zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,16 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Expedia ein EPS von 2,48 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 4.32 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.79 Mrd. USD umgesetzt.

Die Expedia-Bilanz für Q3 2026 wird am 29.10.2026 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 20,87 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: VDB Photos / Shutterstock.com
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