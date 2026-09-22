Roche Aktie 149905998 / CH1499059983
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22.09.2026 07:28:00
Roche-Aktie: EU-Zulassung stärkt Augenmedikament-Geschäft - positive Studienergebnisse mit Abnehm/Diabetes-Wirkstoff
Roche darf sein Augenmedikament Susvimo künftig auch in der Europäischen Union vermarkten. Die EU-Zulassung eröffnet dem Pharmakonzern damit einen weiteren Absatzmarkt.
Susvimo soll Behandlung mit Augen-Injektionen reduzieren
"Durch die kontinuierliche Wirkstoffabgabe über ein nachfüllbares Implantat bietet Susvimo den Patienten eine einzigartige Alternative zu häufigen Augen-Injektionen. Dies kann dazu beitragen, das Sehvermögen zu erhalten und gleichzeitig die Belastung durch die Behandlung deutlich zu reduzieren", sagte Levi Garraway, Chief Medical Officer und Leiter der globalen Produktentwicklung.
Roche erzielt mit Abnehm/Diabetes-Wirkstoff positive Studienergebnisse
Roche hat in einer Phase-II-Studie mit dem Medikament Enicepatide positive Ergebnisse erzielt. Das Mittel soll Menschen mit Typ-2-Diabetes und Übergewicht helfen, den Blutzucker zu senken und Gewicht zu verlieren, wie der Pharmakonzern am Dienstag mitteilte. Enicepatide gehört zu der neuartigen Klasse der GLP-1/GIP-Rezeptoren
Bei Patienten, die die höchste Dosierung erhielten, sank der Langzeitblutzuckerwert (HbA1c) im Schnitt um 2,65 Prozentpunkte. Zudem verloren die Teilnehmer dieser Gruppe im Schnitt 15,5 Prozent ihres Körpergewichts.
Besonders ausgeprägt war der Effekt bei Patienten mit schlecht eingestelltem Blutzucker zu Studienbeginn: Bei ihnen sank der HbA1c-Wert um 4,13 Prozentpunkte. 90 Prozent der Teilnehmer, die die höchste Dosis erhielten, erreichten nach 48 Wochen einen HbA1c-Wert von höchstens 6,5 Prozent. 62 Prozent lagen sogar unter 5,7 Prozent und damit im normalen Bereich.
Kaum Studienabbrüche
Das Sicherheitsprofil von Enicepatide entsprach laut Roche jenem anderer Medikamente aus der gleichen Wirkstoffklasse. Unerwünschte Wirkungen waren überwiegend leichte bis mittelschwere Magen-Darm-Beschwerden, und nur 2 Prozent der Teilnehmer in den Enicepatide-Gruppen brachen die Behandlung deshalb ab.
Enicepatide ist noch nicht zugelassen. Roche plant, ab der ersten Hälfte 2027 Phase-III-Studien zur Blutzuckerkontrolle sowie zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu starten. Zwei laufende Phase-III-Studien zur Gewichtsreduktion sind bereits im Gang.
DOW JONES / (awp)
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