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Index-Performance im Blick 10.09.2026 18:00:49

Börse New York: NASDAQ Composite fällt

Börse New York: NASDAQ Composite fällt

Anleger in New York treten aktuell den Rückzug an.

Lincoln Electric Holdings
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Der NASDAQ Composite verliert im NASDAQ-Handel um 17:58 Uhr 0.57 Prozent auf 26’103.09 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0.885 Prozent leichter bei 26’021.05 Punkten, nach 26’253.34 Punkten am Vortag.

Bei 26’172.17 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tageshoch, während er hingegen mit 25’979.54 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ Composite bereits um 1.60 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 10.08.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 26’605.36 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 10.06.2026, wurde der NASDAQ Composite auf 25’169.50 Punkte taxiert. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 10.09.2025, den Stand von 21’886.06 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 12.34 Prozent. Bei 27’190.21 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20’690.25 Punkten markiert.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell CRESUD (+ 6.80 Prozent auf 12.73 USD), Nexstar Media Group (+ 3.96 Prozent auf 171.44 USD), Expedia (+ 3.86 Prozent auf 283.12 USD), Autodesk (+ 3.09 Prozent auf 213.01 USD) und PDF Solutions (+ 2.71 Prozent auf 48.43 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil American Eagle Outfitters (-13.85 Prozent auf 14.55 USD), 1-800-FLOWERSCOM (-10.89 Prozent auf 3.11 USD), Lincoln Electric (-8.50 Prozent auf 248.45 USD), Cogent Communications (-6.43 Prozent auf 8.73 USD) und SMC (-5.84 Prozent auf 431.79 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die SpaceX-Aktie aufweisen. 10’645’317 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4.674 Bio. Euro im NASDAQ Composite den grössten Anteil aus.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den NASDAQ Composite-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 19.48 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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CRESUD S.A. (spons. ADRs) 11.00 0.92% CRESUD S.A. (spons. ADRs)
Expedia Inc. 225.07 -1.53% Expedia Inc.
Lincoln Electric Holdings Inc. 203.98 1.18% Lincoln Electric Holdings Inc.
Nexstar Media Group Inc. 136.89 -1.62% Nexstar Media Group Inc.
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