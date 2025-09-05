NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 verbucht am Mittag Verluste

Der NASDAQ 100 bewegt sich im NASDAQ-Handel um 17:58 Uhr um 0.20 Prozent tiefer bei 23’585.37 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.884 Prozent höher bei 23’841.98 Punkten in den Freitagshandel, nach 23’633.01 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 23’860.25 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 23’475.33 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gewann der NASDAQ 100 bereits um 2.45 Prozent. Der NASDAQ 100 stand vor einem Monat, am 05.08.2025, bei 23’018.56 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 05.06.2025, den Wert von 21’547.43 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.09.2024, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 18’930.33 Punkten gehandelt.

Der Index legte auf Jahressicht 2025 bereits um 12.44 Prozent zu. Aktuell liegt der NASDAQ 100 bei einem Jahreshoch von 23’969.27 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’542.20 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Broadcom (+ 9.38 Prozent auf 334.82 USD), Enphase Energy (+ 5.53 Prozent auf 38.54 USD), Microchip Technology (+ 4.05 Prozent auf 67.04 USD), ON Semiconductor (+ 4.04 Prozent auf 50.00 USD) und Micron Technology (+ 3.32 Prozent auf 128.33 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil Lululemon Athletica (-18.09 Prozent auf 168.81 USD), Copart (-5.74 Prozent auf 47.10 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-5.49 Prozent auf 152.91 USD), Fastenal (-4.49 Prozent auf 48.02 USD) und Constellation Energy (-3.60 Prozent auf 297.92 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 27’751’065 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ 100 mit einer Marktkapitalisierung von 3.567 Bio. Euro heraus.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Werte

Die Charter A-Aktie verzeichnet mit 7.03 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die The Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5.94 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch