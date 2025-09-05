Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’371 -0.1%  SPI 17’113 0.0%  Dow 45’351 -0.6%  DAX 23’592 -0.8%  Euro 0.9357 -0.3%  EStoxx50 5’315 -0.6%  Gold 3’597 1.4%  Bitcoin 88’222 -1.1%  Dollar 0.7961 -1.2%  Öl 65.1 -2.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Apple-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
Tesla-Aktie unter Druck: Tesla wegen verspäteter Unfallberichte im Visier der US-Behörden
Alphabet-Aktie dennoch im Plus: EU verhängt Milliardenstrafe gegen Google
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Freitagnachmittag
Suche...

Micron Technology Aktie 951691 / US5951121038

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Kursverlauf 05.09.2025 18:01:14

NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 verbucht am Mittag Verluste

NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 verbucht am Mittag Verluste

Der NASDAQ 100 gönnt sich am fünften Tag der Woche eine Verschnaufpause.

NVIDIA
132.00 CHF -4.16%
Kaufen Verkaufen

Der NASDAQ 100 bewegt sich im NASDAQ-Handel um 17:58 Uhr um 0.20 Prozent tiefer bei 23’585.37 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.884 Prozent höher bei 23’841.98 Punkten in den Freitagshandel, nach 23’633.01 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 23’860.25 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 23’475.33 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gewann der NASDAQ 100 bereits um 2.45 Prozent. Der NASDAQ 100 stand vor einem Monat, am 05.08.2025, bei 23’018.56 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 05.06.2025, den Wert von 21’547.43 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.09.2024, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 18’930.33 Punkten gehandelt.

Der Index legte auf Jahressicht 2025 bereits um 12.44 Prozent zu. Aktuell liegt der NASDAQ 100 bei einem Jahreshoch von 23’969.27 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’542.20 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Broadcom (+ 9.38 Prozent auf 334.82 USD), Enphase Energy (+ 5.53 Prozent auf 38.54 USD), Microchip Technology (+ 4.05 Prozent auf 67.04 USD), ON Semiconductor (+ 4.04 Prozent auf 50.00 USD) und Micron Technology (+ 3.32 Prozent auf 128.33 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil Lululemon Athletica (-18.09 Prozent auf 168.81 USD), Copart (-5.74 Prozent auf 47.10 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-5.49 Prozent auf 152.91 USD), Fastenal (-4.49 Prozent auf 48.02 USD) und Constellation Energy (-3.60 Prozent auf 297.92 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 27’751’065 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ 100 mit einer Marktkapitalisierung von 3.567 Bio. Euro heraus.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Werte

Die Charter A-Aktie verzeichnet mit 7.03 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die The Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5.94 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Alle NASDAQ 100-Werte im Überblick
Zum NASDAQ 100-Chart
NASDAQ 100-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com