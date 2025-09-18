Donnerstagshandel in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende mit Kursplus

Der NASDAQ 100 verbuchte im NASDAQ-Handel letztendlich Gewinne in Höhe von 0.95 Prozent auf 24’454.89 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.815 Prozent fester bei 24’421.21 Punkten in den Handel, nach 24’223.69 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 24’554.52 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 24’347.54 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Gewinn von 1.14 Prozent. Vor einem Monat, am 18.08.2025, lag der NASDAQ 100 noch bei 23’713.76 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.06.2025, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 21’719.69 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.09.2024, stand der NASDAQ 100 bei 19’344.49 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 16.59 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 24’554.52 Punkten. Bei 16’542.20 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Intel (+ 22.77 Prozent auf 30.57 USD), Synopsys (+ 12.86 Prozent auf 480.11 USD), CrowdStrike (+ 12.82 Prozent auf 502.63 USD), Applied Materials (+ 6.53 Prozent auf 189.76 USD) und ASML (+ 6.37 Prozent auf 927.80 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen Arm (-4.45 Prozent auf 146.54 USD), Monster Beverage (-2.83 Prozent auf 64.64 USD), Copart (-2.49 Prozent auf 45.46 USD), Comcast (-2.44 Prozent auf 31.64 USD) und Charter A (-2.18 Prozent auf 262.17 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 111’744’490 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3.603 Bio. Euro den grössten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Aktien

Unter den NASDAQ 100-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie mit 7.29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 6.22 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der The Kraft Heinz Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch